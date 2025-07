El mejor plan para este verano en Galicia es este gesto solidario: "Todos los grupos sanguíneos son bienvenidos"

Este verano busca 15 minutos para donar sangre y lograr que otras personas puedan seguir disfrutando también de la vida. Un gesto solidario que salva vidas y que se complica en momentos vacacionales como éstos en los que estamos. Galicia necesita más de 400 donaciones al día, incluso, y especialmente, en verano, cuando los accidentes de tráfico aumentan, las cirugías no se detienen y muchos pacientes crónicos siguen necesitando transfusiones semanales.

El verano siempre es complicado porque los donantes habituales se van de vacaciones pero "nuestros enfermos no se van de vacaciones", recuerda José María Vázquez, jefe de donaciones y de gestión de colectas de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia (ADOS). De ahí, el lema de la campaña de este año: "No olvides donar antes de veranear".

Todos los grupos sanguíneos son "bienvenidos". El 70% de la población gallega es A+ o 0+ por lo que, afirma, que muchos piensan "mi grupo es muy normal, ya hay muchos. Sí, hay muchos pero son los que más se consumen", subraya. Un 7% de la población es donante universal, 0-. "Ese siempre es bienvenido también".

fecha de caducidad

Cada donación de sangre ayuda como mínimo a tres pacientes, ya que de una extracción se obtienen glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Estas últimas, vitales para enfermos oncológicos, solo duran 7 días, lo que obliga a una renovación constante de reservas. Los glóbulos rojos duran hasta 42 días. Vázquez asegura que, por el momento, la sangre no se puede fabricar. "Están los japoneses en ello, pero todavía no. No dieron con la tecla", ironiza

requisitos para donar

De entrada, cualquier persona sana, de entre 18 a 70 años, que pesen más de 50 kilos, pueden donar sangre. Pero aún estando sanos hay una serie de circunstancias que nos impiden donar durante un tiempo. Es el caso, por ejemplo, si tenemos la hemoglobina baja. "Lo primero que tenemos que hacer es preservar la salud de nuestros donantes. Si no está bien ya no lo dejamos donar porque es la antimedicina, no es donar a uno para enfermar a otro".

Otras circunstancias que impiden que donemos son: viajes a zonas de fuera de Europa. Aquí, hay que esperar entre cuatro y seis meses para donar. O si nos hemos hecho un tatuaje o un piercing, otros cuatro meses. Esto se hace, subraya el doctor Vázquez, por "prevención".

¿Cómo hay que acudir a donar?

"Ni en ayunas ni recién comido", indica el jefe de donaciones de ADOS. "Después de la comida principal se recomiendan dos horas porque está la sangre más en fase digestiva, líquido sí puedes tomar líquidos y al terminar la donación también beber muchos líquidos y no hacer esfuerzos con el brazo que te pinchan. Pero beber muchos líquidos es fundamental antes y después", añade.

tasa de donación

Durante 2024, la ciudad de A Coruña ha destacado por su compromiso solidario, con 9.995 donaciones, alcanzando una tasa de 40 donaciones por cada mil habitantes y año, un punto por encima de la media autonómica (39/1000). En cuanto a la provincia de A Coruña fue la que mayor número de donaciones obtuvo en Galicia con 47.962, lo que sitúa la tasa de donación en 43/1000.

¿dónde donar?

Puedes consultar ubicaciones de las unidades móviles para donar sangre en la página web ados.sergas.gal o ados.sergas.es. También llamando al 900 100 828.