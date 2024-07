"A Marola" es un cortometraje pero no es un cortometraje cualquiera. Además de entreternos durante 20 minutos busca luchar contra los "prejuicios" que muchas veces se tienen con "los desconocidos, gente de otros países, de otras etnias, de otras culturas y religiones". Así lo explica el director coruñés de este corto, Ángel de la Cruz, quien subraya que lo que se intenta es "visibilizar el problema precisamente para favorecer la integración y la solidaridad".

La idea de hacer este proyecto es de Vicente Bellón, un abogado coruñés, que, además, es fundador del Marola Fútbol Club, que desde hace muchos años trabaja precisamente ayudando a gente joven que acaba de llegar a Galicia y que está buscando una oportunidad. "La oportunidad que seguramente no tuvieron en sus países, la están buscando aquí y tratando de integrarse en nuestra sociedad. Y él está haciendo este tipo de labor", explica De la Cruz.

El año pasado Bellón contactaba con el director coruñés para proponerle este proyecto porque "tenía la ilusión" de hacer un cortometraje en el que participarán "muchos de estos chicos". De hecho, han participado como actores algunos chicos que han formado parte del proyecto de integración de jóvenes con problemas del Marola Fútbol Club.

"A mí me gustó su idea y empezamos a trabajar en un guión juntos. De hecho, llegamos a escribir un guión con diálogos, pero bueno, luego fuimos viendo a nuestros actores que eran estos chicos que no tenían pues esa experiencia de trabajar delante de las cámaras. Y decidimos experimentar un poco", relata. Dieron un paso atrás e hicieron un guión que, es más bien, lo que se llama en la jerga cinematográfica "un tratamiento" porque no tiene diálogos sino propuestas de interpretación, es decir, "dejarles libre a ellos, que dialoguen y lo interpreten con sus propias palabras y con su realidad".

Reconoce que esto fue "una nueva experiencia" porque "yo siempre trabajo los guiones y trato de cerrarlos bastante desde el principio". En esta improvisación a estos chicos les ayudaron actores profesionales como Estíbaliz Veiga, Xoán Pérez y Tito Barbeito. Pero el corto, destaca De la Cruz, tiene "ese sabor de la autenticidad, que aunque la historia es de ficción, que lo es, las historias son auténticas, es lo que ellos están viviendo y sintiendo". En este sentido, el cineasta coruñés se ha mostrado "muy satisfecho" porque cree que eso es lo que le da "valor a este cortometraje que es muy real y muy auténtico. Neorrealista casi se podría decir".





"A Marola" es un poco la "metáfora de la historia". A Marola es un islote rocoso situado frente a la costa de Dexo, en el municipio de Oleiros, una zona marítima que, en ocasiones, puede resultar peligrosa por las condiciones adversas de viento y oleaje. Hace mucho tiempo, el paso por los acantilados que rodean a este islote era temido por los pescadores debido a las frágiles embarcaciones con las que contaban. De ahí el dicho "quien pasó A Marola, pasó la mar toda". De la Cruz explica que ésta también es la "metáfora" de estos jóvenes "de lo que tuvieron que vivir ellos. Ellos no pasaron A Marola, ellos pasaron el Estrecho. Eso es como decir: si has vivido eso, cualquier otra cosa ya es cuesta abajo porque eso ha sido lo más duro y lo más difícil".

La cinta, en la que ha colaborado la Xunta de Galicia se ha rodado en A Coruña y en ella han participado empresas como Alfonsín Digital o Ézaro Films, además de un numeroso equipo de profesionales del audiovisual gallego dirigidos por el director coruñés Ángel de la Cruz, premio Goya al mejor guión adaptado en el 2012. "Esperamos que tenga una gran repercusión mediática", confía Bellón, "para entender la importancia de ayudar a esta gente que no siempre cuenta con nuestra solidaridad"





Al final del corto se colocan una serie de estadísticas sobre la situación de los inmigrantes. "Hace 15 días que fue cuando terminamos la postproducción y se nos han quedado viejas. Ayer dieron otras. Nosotros poníamos que se había aumentado el año pasado un 87% la llegada de emigrantes a España y ya está en el 96", subraya el director coruñés. Por eso, este cortometraje aspira no sólo a ser visto sino que sirva para hacer reflexionar y pensar, para que "la próxima vez que estemos prejuzgando a alguien, que nos pasa a todos en el fondo, pues hasta que tenga más datos, vamos a darle el beneficio de la duda y una oportunidad. Que todo el mundo tiene derecho a una oportunidad", concluye.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El cortometraje se presentará en diferentes festivales de cine.