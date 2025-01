Marea de taxistas en A Coruña contra los seguros abusivos: "Una barbaridad"

Este lunes, en A Coruña, apenas se han visto taxis, como en buena parte de España. Estaban todos, o casi todos, en la zona del Obelisco Millenium. Se han unido a la convocatoria nacional de movilizaciones contra los precios de los seguros.

La subida desmedida que les piden las compañías les están ahogando. Lo notan sobre todo desde 2024. Maite es una de las conductoras y solo paga 2800 euros por su vehículo. Lo de “solo” lo dice ella porque hay compañeros que tienen que abonar el doble... o más.

Subidas insostenibles

De golpe y porrazo, le subieron la cuota mil euros. “Llevo once años y han ido subiendo poquito a poquito, pero nunca tanto. Hace once años pagaba 500 euros, ahora pago 2800”, calcula. Algunos colegas pagan “3,4,5000... hasta 9000 se ha llegado a pedir. Gente que se ha ido al fondo de compensación de seguros que también paga una barbaridad”, cuenta. Lamenta que este organismo “debería ser un amparo para nosotros y no lo está siendo”.

Noela Bao Maite y compañeras taxistas en la protesta del Millennium

Con este panorama, al que hay que sumar los numerosos gastos de la licencia, combustible o revisiones, algunos han tenido que aparcar el coche o renunciar a tener un trabajador asalariado, como es su caso. “Hay coches parados porque es imposible. Si eres un conductor solo y eres medianamente decente como conductor, puedes trampear”, reconoce. Hay chóferes que, si tienen un accidente, prefieren arreglarlo por su cuenta antes de dar parte, porque corren el riesgo de que ni siquiera les renueven la póliza.

El coche eléctrico aún cuesta más

El tema es más complicado cuando se trata de un coche eléctrico o adaptado, porque se multiplican las cantidades y los requisitos. El colectivo se siente absolutamente indefensos para garantizar un servicio público. “Esa inquietud viene porque no sabemos cuál es el criterio de las compañías de seguro para calcular el precio”, cuenta Ricardo Villamizar, presidente de Teletaxi en A Coruña.

“Tenemos todo tipo de casuísticas: desde compañeros que no han dado un parte en tres años y les suben 400 euros hasta compañeros que han utilizado una asistencia en carretera y les suben mil euros o incluso la carta de no renovación”, lamenta Villamizar. Ha agradecido a la Xunta de Galicia el anuncio de una línea de ayudas para ayudarlos a pagar los seguros y al Ayuntamiento de A Coruña la disposición a la mediación con aseguradoras que les han expresado en las últimas horas.

Los vehículos han mantenido un paro hasta las dos de la tarde, y unos 50 trabajaron en servicios mínimos. Solo garantizaron salidas como los traslados a hospitales.