La madre de Yoel Quispe, víctima de un apuñalamiento mortal en A Coruña, destrozada: "¿Una vida cuesta solo 14 años de prisión?"

Coruña - Publicado el 06 may 2025, 15:55 - Actualizado 06 may 2025, 16:01

La Fiscalía acaba de presentar su escrito de acusación por la muerte de Yoel Quispe, el joven de 22 años que sufrió un apuñalamiento mortal en Nochebuena de 2023, en pleno centro de A Coruña, después de una pelea grupal. Varios jóvenes la emprendieron a golpes con Yoel cuando se quedó solo para ir a casa, hasta que uno de ellos le asestó un navajazo letal.

Para él, como autor material del crimen, la fiscalía pide 14 años de prisión, por un delito de homicidio. El ministerio público reconoce que hubo varios implicados en dos reyertas consecutivas. En la primera, el acusado tenía actitud conciliadora, pero luego se puso agresivo y se apoderó de la navaja de uno de sus amigos para asestarle varias puñaladas a Yoel, para matarlo.

Mazazo para la familia

Esta noticia ha sido un jarro de agua fría, un mazazo, para una familia destrozada desde hace año y medio.”Un golpe más”, nos contaba Maritza, la madre de Yoel, muy dolida. “No me lo esperaba del Fiscal, solo acusa a uno y no fueron uno, fueron once. Y solo 14 años...”

EloyTP Concentración para pedir Justicia par aYoel

Son varios los puntos de la decepción de esta madre. No avisaron a la familia, personada en el caso, y se enteraron por la prensa. Solo hay una persona acusada de la muerte cuando en un vídeo que grabaron la pelea se ven once personas. Y además, se califican los hechos como homicidio y no asesinato. “A mi hijo lo asesinaron y apuñalaron”, insiste la madre, que insiste en que seguirá “luchando para que se haga justicia”.

Hay más implicados

Por todo ello, la familia de Yoel pedirá, como acusación particular, una pena de asesinato y aboga por aumentar el número de personas que se sientan en el banquillo. Inicialmente, la policía arrestó a tres jóvenes por el crimen.

Desde el entorno de Yoel creen que hay al menos cinco implicados en la muerte. En el vídeo que alguien grabó de los hechos, se pueden distinguir hasta a once personas. Dos de ellas, ahora, están siendo investigados por lesiones en otro procedimiento cuando creen que fueron cómplices. “¿Solo por lesiones? ¡Si mi hijo está muerto! Para mí es un asesinato”, lamenta Maritza.

Una muerte difícil de asimilar

El joven Yoel tenía 22 años cuando fue apuñalado y era el sustento de su familia. Era de origen peruano, aunque se crió en Galicia desde muy pequeño. Su madre no ha podido rehacer su vida y aún no ha asimilado del todo que a su hijo lo mataron.

EloyTP Altar en recuerdo de Yoel Quispe

“No lo puedo explicar, es la sensación de que el cuerpo se me desvanece”, intenta explicar. Con todos esos demonios que, con esta decisión judicial, se han agravado, se pregunta cómo seguir adelante: “¿Cómo voy a poder trabajar?”, se pregunta.

La familia seguirá luchando

De ahí, la decepción absoluta. Le duele especialmente que una vida cueste, como máximo, 14 años de prisión: “Mi hijo era mi vida, un niño trabajador, amoroso, que le gustaba ayudar a la gente, que estaba siempre pendiente... es que me duele, de verdad”. Se pregunta por qué “Una vida cuesta solo catorce años”.

Ahora, se prepara para luchar lo indecible para obtener el lema que ha sonado desde aquella Nochebuena: Justicia para Yoel. Una frase que sigue viva, todos los días, en la esquina frente a l a que apuñalaron al joven en un altar que Maritza se encarga de mantener encendido, entre las calles Sinfónica de Galicia y Juan Flórez.