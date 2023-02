La Ley del 'solo sí es sí' permite rebajar la pena al hombre que intentó violar a dos mujeres en A Coruña

La Ley de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como Ley del 'solo sí es sí' ha permitido rebajar la pena a un hombre procesado por intentar violar, con gran violencia, a dos mujeres en A Coruña. Los ocho años y cuatro meses iniciales quedarán en seis, tras la revisión por parte de la Audiencia Provincial de A Coruña.

EXTREMA VIOLENCIA

A juicio por intentar violar a dos mujeres en A Coruña Las abordó con gran violencia la misma noche en la Ronda de Outeiro, en enero de 2021

Los hechos ocurrieron en enero de 2021 en en la Ronda de Outeiro, a la altura de la confluencia con la Avenida Alfonso Molina. El hombre abordó a las mujeres de noche, en la vía pública, y las estranguló mientras intentó forzarlas en sendas agresiones que se sucedieron en muy poco espacio de tiempo. La intervención de testigos fue clave para evitar que llegase a consumar la violación en ambos casos.

Por estos hechos, el hombre fue condenado en febrero de 2022 por la Audiencia Provincial a ocho años y cuatro meses de prisión, por sendas tentativas de agresión sexual. Se da la circunstancia de que el Supremo ratificó la pena en noviembre del año pasado, en la resolución de otro recurso anterior.

MANTIENE LA MAYORÍA DE CONDENAS



Esta es una de las 18 sentencias por delitos sexuales revisadas por la Audiencia Provincial de A Coruña en los últimos días. Solo en otro de los casos se revisó la condena impuesta inicialmente.

En el otro fallo conocido este jueves, se trata de una agresión sexual en Narón, en la que el tribunal consideró que "no se alcanzaba el punto medio" al imponer la condena porque "la agresión sexual no implicó el desnudo de la víctima (se metieron los dedos por entre la ropa), la violencia no fue excesivamente lesiva ni tuvo el asalto una duración prolongada en el tiempo". El procesado pasará a cumplir cinco años y medio de prisión en vez de los siete a los que fue sentenciado al entender que el actual marco normativo es "más favorable" para el reo.

En las otras dieciséis causas analizadas, la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha decidido mantener las condenas intactas. En estos casos, se ha considerado que aplicar la nueva ley no se traduce en un escenario más beneficioso para los condenados.





EL PP CONVOCA CONCENTRACIÓN

El PP local de A Coruña ha convocado para este sábado, día 11, una concentración "en apoyo a las mujeres que ven como sus agresores se benefician de la ley del 'solo sí es sí' y ven reducidas sus penas". El acto tendrá lugar a las 12,00 horas, ante la Delegación del Gobierno en Galicia, tras las anteriores concentraciones en Ferrol y Santiago.

"Son ya más de 400 rebajas y más de cuarenta condenados por delitos sexuales que han salido de la cárcel", asegura el presidente del PP de A Coruña y candidato a la alcaldía, Miguel Lorenzo. Sostiene que "esta ley se ha demostrado ineficaz en lograr su objetivo de protección a la mujer porque siempre debe estar al lado de las víctimas, no de sus agresores". Señala que la normativa "fue aprobada a pesar de las advertencias de estas consecuencias en informes y por miembros del propio gobierno".





