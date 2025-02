Le vuelven a embargar su pensión mientras su inquilina vive gratis en su piso de A Coruña

Sangrante, frustrante e indignante. Es el caso de Pilar, una vecina de A Coruña que lleva 5 años con su piso okupado por su inquilina, en su momento, persona vulnerable y a la que no sólo no la puede echar sino que le han embargado su pensión por no pagar las facturas de la persona que está alquilada en su vivienda. Ella y su marido alquilaron su piso recién reformado a esta mujer marroquí, de unos 40 años, y con un menor a su cargo, que dejó de pagarle en cuanto su marido falleció y desde entonces vive gratis en su piso.

Nuevamente, el ayuntamiento de A Coruña le ha embargado 224 euros, por no pagar las facturas que debería pagar su inquilina. Pilar está "indignadísima porque esto es muy injusto porque es una persona con pies y manos para trabajar y no le da la gana. Lleva cinco años allí metida y mientras la ley se lo permita por declararse vulnerable, ella lo va a seguir haciendo".

decreto

El gobierno de Pedro Sánchez había incluido dentro del "decreto ómnibus" la prórroga de la norma que impedía desahuciar a personas vulnerables, pero tras ser tumbado en el Congreso, Pilar vivió un "subidón" durante los días que "el decreto estuvo muerto". Pensó que era la solución a su problema. Y es que los juzgados le habían dado la razón. Su inquilina tiene una orden de desahucio paralizada por el decreto que mantiene el gobierno central.

Ahora, tras ser aprobada la prórroga en Consejo de Ministros, señala que es como si le hubiesen echado "un jarro de agua fría por encima". Asegura que está "derrumbada por completo" porque tenía "una pequeña esperanza" de que podría salir, por fin, de esta "pesadilla". "Y luego que lo vuelvan a prorrogar y que sigan con este mismo decreto, me hundió por completo, estoy anímicamente por el suelo, desesperada", añade.

NADA QUE HACER

Ahora mismo, con el decreto en vigor, con estas "leyes abusivas contra el propietario", subraya que "no hay nada que hacer". Y lamenta que no se "controle nada, no se mira nada. Aquí se da la vulnerabilidad por teléfono. En 5 años jamás se ha mirado la vulnerabilidad de esta persona o revisado, más bien, en el 2022 constaba que ya no era vulnerable, no se ha vuelto a revisar y han hecho caso omiso".

A Pilar, por el contrario, nadie le ha preguntado cómo se sobrevive en esta situación. "¿Cómo pagas, cómo haces para pagar los gastos? Yo soy sola y vivo de una pensión", apunta. Y reclama cambios. "Yo creo que la ministra de vivienda que tanto habla, que se reúne con los bancos, que se reúne con no sé quién, ¿por qué no se reúne conmigo? y que estudie mi caso a fondo porque es, de verdad, indignante".

ayuntamiento

Pilar ha remitido un correo al ayuntamiento de A Coruña en cuanto ha visto el nuevo embargo pero se muestra pesimista sobre que le vayan a dar una solución porque ya estuvo en el ayuntamiento, ya se reunió con la concejala de Benestar Social y "no hay nada que hacer". Y es que, apunta, las facturas están "a tu nombre" y hay que pagar. Y si no hay dinero en la cuenta, "te embargamos la pensión directamente, no hay más".

Afirma que aunque argumentes que las facturas no son tuyas te contestan que "están a tu nombre, el piso es tuyo". Y ella se pregunta: "el piso es mío, ¿para qué? Para pagar. Porque la escritura de notaría no vale absolutamente para nada. Tiene más derechos ella que yo. Yo tengo cero derechos y, como yo, miles de propietarios", concluye.

¿Cómo se sobrevive?

Pilar asegura que tiene gente que la ayuda, y gracias a eso, "no me falta de nada pero si me faltara da igual. Vivo muy indignada, muy dolida, no vivo porque veo que se me saca algo que es mío, que me ha costado mucho esfuerzo, trabajo y dedicación comprarlo para tener a día de hoy un suplemento a mi pensión". Sin embargo, a día de hoy, eso no es posible porque como ella indica "estoy pagando todos mis gastos y los gastos de este personaje. Eso me está carcomiendo".