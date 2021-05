Las farmacias de A Coruña ofrecen test de saliva a la población general desde este miércoles

Las farmacias de la provincia de A Coruña amplían las posibilidades de detección de coronavirus. A partir de la tarde de este miércoles, todas las personas que lo deseen, que tengan entre 12 y 64 años, pueden participar en un cribado voluntario.

Se trata de test de saliva que se pueden recoger en las boticas participantes en este programa, que se desarrolla con la consellería de Sanidade. Actualmente, está disponible en un 85% de los establecimientos, un total de 476 farmacias.

Desde mediados de marzo, las farmacias vienen realizando cribados en diferentes fases. Primero se unieron los municipios de Arteixo y Culleredo y, posteriormente, se dirigió a los adolescentes de toda la provincia.

¿CÓMO FUNCIONA?

Para acceder a la prueba no hay más que pedirlo al personal de farmacia. Pueden acceder a ella las personas que tengan tarjeta sanitaria del SERGAS vinculada a la provincia, que no hayan tenido resultado positivo en COVID-19 en los últimos 3 meses ni sean contactos de seguimiento. No deben haber hecho PCR en los últimos 15 días ni presentar íntomas de infección por coronavirus.

Una vez identificado el paciente al que se va a hacer el cribado, la farmacia dará al interesado, o bien al tutor en el caso de los menores de 16 años, una hoja de consentimiento que deberá cumplimentar. De este modo, podrá recoger el kit que estará vinculado a su tarjeta sanitaria y a un teléfono de contacto para la comunicación de los resultados.

RECOGIDA DE MUESTRAS

El paciente debe recoger una muestra de saliva por la mañana, antes de beber o lavarse los dientes. Posteriormente, la entregará en la farmacia siguiendo las pautas y plazos dados. La botica custodiará el kit hasta su envío a un laboratorio de Vigo.

La distribución farmacéutica colabora con esta acción que contribuye a frenar la pandemia. Desde el Colegio de Farmacéuticos de A Coruña destacan el papel de empresas como Bidafarma, Cofares y Cofano.