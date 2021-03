Test de saliva en farmacias de A Coruña: ¿cómo funcionan?

Las farmacias de la localidad de Arteixo son las primeras de la provincia de A Coruña en dispensar desde este jueves kits de test de saliva para detectar coronavirus. Este programa piloto, que ya se puso en marcha en Pontevedra, se pone en marcha junto con la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade con el objetivo de reforzar la detección de portadores asintomáticos del SARS-COV2.

Esta tarde arranca el programa de detección de SARS-CoV-2 en las 10 farmacias de #Arteixo con @SanidadeXunta

Más info en https://t.co/V9oZm2EWyJpic.twitter.com/bpj9qKmx1y — COFC (@COFCoruna) March 18, 2021

¿A QUIÉN ESTÁN DIRIGIDOS?

Pueden solicitar este test personas de entre 20 y 64 años en cualquiera de las diez farmacias de Arteixo. Es el grupo poblacional diana seleccionado por Sanidade. Los requisitos incluyen que no padeciesen COVID-19 en los últimos 3 meses ni sean contactos de seguimiento, que no hayan hecho una PCR en los últimos 15 días y no presenten síntomas de infección por coronavirus.

¿CÓMO FUNCIONAN?

La farmacia dispensa a la persona interesada el kit tras firmar una hoja de consentimiento, y lo vinculan a su tarjeta sanitaria del paciente. Este los lleva a casa y, al día siguiente, recoge una muestra de saliva antes de beber o lavarse los dientes. Posteriormente, la entrega de nuevo en la farmacia, que enviará la muestra a un laboratorio de referencia en Vigo, para poder analizarla.

¿SOLO SE HACEN EN ARTEIXO?

La ciudadanía de Arteixo es la primera de la provincia en estrenar este programa piloto por su alta incidencia de coronavirus, con una duración aproximada de tres semanas. Próximamente, se realizarán en otros lugares de A Coruña como Culleredo. El área metropolitana, precisamente, preocupa aún de manera especial por las cifras de la pandemia en las últimas semanas.