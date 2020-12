La jefa del servicio de medicina preventiva del CHUAC advierte que entre dosis y dosis nos podemos contagiar

Hoy continúa la campaña de vacunación contra el coronavirus en el área sanitaria de A Coruña-Cee. Se espera completar en 10 días esa vacunación a usuarios y personal de centros de mayores. Después, será el turno del personal sanitario. Pero qué sabemos sobre la vacuna de Pfizer. La jefa del servicio de medicina preventiva del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), María José Pereira, resuelve alguna de nuestras dudas en este audio que puedes escuchar. Estas son algunas de las dudas:

CÓMO FUNCIONA LA VACUNA

La vacuna "selecciona la parte del virus que determina la producción de anticuerpos que nos van a defender de él, la parte de la espícula, mediante unas normas le dice a la célula cómo tiene que producirse esa proteína para que genere anticuerpos".

¿LA VACUNA PUEDE HACER QUE DESARROLLEMOS EL CORONAVIRUS?

La vacuna "no tiene el virus completo, hay una fracción, y no hay tampoco virus atenuado", por lo tanto, " no hay ese riesgo en este caso" de que podamos desarrollar la enfermedad.

¿POR QUÉ SON NECESARIAS DOS DOSIS?

Normalmente existe "cierta dificultad para reproducir adecuadamente niveles de anticuerpos suficientes". Pereira asegura que "no es raro" que una vacuna necesite una doble dosis, un refuerzo para el sistema inmune para "garantizar la protección". Apunta que pasa con otras vacunas como la de sarampión o la de la rubeola, "no es algo excepcional"

¿NOS PODEMOS CONTAGIAR ENTRE DOSIS Y DOSIS?

Efectivamente, "esa posibilidad existe". Señala que "la vacuna ha demostrado su efectividad después de dos dosis, incluso, necesitamos esperar 7 días después de la segunda dosis para tener esa protección esperada". Si tenemos un contacto de riesgo entre dosis y dosis " existe una posibilidad de infección".