Es uno de los jardines más bonitos de A Coruña, pero no lo podrás ver en Semana Santa

Uno de los activos del turismo en la ciudad de A Coruña que destacan todas las guías es el Jardín de San Carlos. Es un imprescindible para cualquier visitante.

Situado en la Ciudad Vieja, frente al Museo Militar, esta joya vegetal e histórica es uno de los lugares preferidos por los británicos de los cruceros que llegan a A Coruña, porque ahí está la tumba de Sir John Moore, el general inglés que murió a principios del siglo XIX cuando ayudaba a España a resistir la invasión francesa. Y, sobre todo, se trata de un conjunto botánico único, recogido y romántico en el corazón de la zona histórica de la ciudad gallega.

Noela Bao Tumba de Sir John Moore en el Jardín de San Carlos de A Coruña

El Jardín de San Carlos sigue cerrado

Hasta hace poco no era fácil para un visitante, no obstante, encontrar información actualizada sobre el cierre de San Carlos en las webs oficiales. Un escueto y discreto "Cerrado temporalmente" acompaña a la información sobre esta joya en las webs del Ayuntamiento de A Coruña y de Turismo de A Coruña. Noticias de promoción del turismo como la de The Sun sobre A Coruña recogían este jardín como uno de los lugares destacados para visitar.

Pero esta Semana Santa, de nuevo, los visitantes a la ciudad se quedarán con las ganas de verlo. El Jardín de San Carlos de A Coruña lleva casi tres años cerrado. Una reforma descubrió que el que era el mayor olmedal de Europa estaba afectado por la grafiosis.

Una remodelación controvertida

El Jardín de San Carlos se sometió hace unos años a un profundo lavado de cara. Las obras recuperaron el trazado original de la zona verde, con ocho parterres y cuatro partes diferenciadas, cada una dedicada a una área geográfica del mundo. En el proceso, ya se anunciaba que se habían talado tres olmos, afectados por la grafiosis.

En noviembre de 2022, reabrió el espacio más romántico de la Ciudad Vieja. Pero unos meses después, en mayo de 2023, volvió a cerrar, para talar más ejemplares enfermos. Una medida temporal que se convirtió en definitiva y que se tradujo en la desaparición del último olmedal de Europa, que alberga el sepulcro de Sir John Moore.

Noela Bao Techo arbolado del Jardín de San Carlos en A Coruña antes de la plaga de grafiosis

El proceso lo ven con tristeza y enfado muchas personas. Y le duele especialmente a Manuel Arenas, responsable de la Asociación Histórico-Cultural Royal Green Jackets, que han realizado innumerables actos y homenajes en el Jardín de San Carlos.

"Es un despropósito", asegura. Y es que el error original, sostiene tras consultar con expertos, fue una remodelación "por capricho" que propició la reproducción del escarabajo responsable de la plaga.

La reapertura, en primavera

Está todo preparado para plantar nuevos olmos en el jardín de San Carlos. Son ejemplares resistentes a la grafiosis, pero de mucho menor porte que los que taló el ayuntamiento para hacer frente a la plaga.

Andy Perez Colocan nuevos olmos en el Jardín de San Carlos,

Acaban de llegar a A Coruña los nuevos ejemplares que se trasladan al Jardín. Son nueve árboles, miden ocho metros de altura y tienen un calibre entre 30 y 35 centímetros. De momento, no dan ni sombra y son mucho más pequeños que los imponentes árboles que desaparecieron. Vienen de un vivero especializado de los Países Bajos y se plantarán en el momento en el que autorice Patrimonio. La idea es que pueda haber San Carlos para las próximas generaciones, según ha defendido la concejala de Infraestucturas, Noemí Díaz.

Para la plantación, se tendrán en cuenta los restos de las antiguas estructuras de carácter militar que se han encontrado en los sondeos. La nueva plantación tendrá en consideración estos hallazgos para evitar que los sistemas radiculares de los árboles las puedan dañar. Igualmente, la distribución de los parterres quedará tal y como se reconfiguró en el pasado mandato.

Noela Bao Plano de San Carlos tras la reforma

Más talas en la zona centro

A todo esto, los nuevos olmos resistentes a la grafiosis no llegan solo a San Carlos. Se ha comentado mucho la tala de dos de los grandes chopos de la plaza de Ourense, tanto o más emblemáticos como el quiosco que caracteriza la plaza.

Los dos enormes ejemplares estaban enfermos, según el Ayuntamiento, y había riesgo de caída. En las últimas horas, se han sustituido por otros dos olmos idénticos a los del jardín de la Ciudad Vieja. La diferencia de tamaño con los árboles que todavía quedan en pie es más que evidente.

Los vencejos sí pueden visitar San Carlos

En las murallas hubo también una actuación singular para poder acoger a unos singulares visitantes: los vencejos. Todos los años, cada primavera, acuden a este romántico lugar a criar varias parejas de estas aves migratorias. Estos pájaros recorren 20.000 kilómetros desde las sabanas y selvas africanas sin posarse en el suelo hasta que llegan a A Coruña.

Desde hace décadas, montaban sus nidos entre las piedras del baluarte, y con la red para proteger a los viandantes, no podían hacerlo. Por eso, en colaboración con el Grupo Naturalista Hábitat, se colocaron cajas nido y se realizaron unos agujeros en la red.