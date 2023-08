Un jabalí en la avenida de A Pasaxe (A Coruña) obliga a cortar el tráfico

La presencia de jabalíes este verano está siendo una constante en el área coruñesa, pero también en la ciudad de A Coruña. Un jabalí que correteó por la avenida da Pasaxe (A Coruña) obligó a cortar parte de esta vía de acceso a la ciudad herculina la mañana de este viernes.

La incidencia tuvo lugar en la AC-12 entre las 8 y las 8:30, en dirección salida. Los efectivos de emergencia persiguieron al jabalí hasta conseguir capturarlo. El animal estaba herido y fue trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Oleiros.

JABALÍES EN MEDIO DE UN CONCIERTO

Estos mamíferos están cada vez más presentes en zonas urbanas y periurbanas, aunque la Zona Cero del jabalí, sin duda, es Oleiros. El miércoles, volvieron a Santa Cruz. y lo hicieron en medio de un concierto.

Dos adultos y una cría bajaron al parque Luis Seoane, donde se celebra Alfaroleiros. Su presencia obligó a parar un momento la actuación de la Gallaecia Small Band por precaución.

OLEIROS PIDE MEDIDAS

En los últimos días han aparecido varios ejemplares, alguno a plena luz del día en la playa de Santa Cristina. El concello de Oleiros ha reclamado a la Xunta que actúe ante el "grave riesgo para la seguridad ciudadana" que provoca la "continua presencia de jabalíes" en zonas urbanas. Reclaman batidas y jaulas para poder poner coto a la situación.

Resaltan que, además de los riesgos para las personas, "son cuantiosos los daños" en parques y zonas verdes públicas y privadas. También, accidentes de tráfico, "especialmente peligrosos en la Vía Ártabra".

¿POR QUÉ HAY TANTOS JABALÍES?

Lo cierto es que los animales cada vez tienen menos miedo y buscan alimento en entornos urbanos. El vicepresidente del Grupo Naturalista Hábitat, Santiago Vázquez destaca que los jabalíes prefieren zonas "donde hay huertas, céspedes con riego automático, mucha lombriz", ya que "el alimento posiblemente sea escaso" en su hábitat natural, ocupado por una " extensión de miles y cientos de miles de hectáreas eucaplitales que tenemos".

En todo caso, desde Hábitat recuerdan algo básico. Si vemos un jabalí, lo correcto es mantenernos lejos de este animal y avisar al Centro de Recuperación de Fauna Salvaje ."Lo que se recomienda siempre es no darles alimento, no interaccionar con ellos, no intentar acercarse o hacer una fotografía desde cerca", recuerda Vázquez, puesto que "ellos no discriminan si somos amigos o enemigos."