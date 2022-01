Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, da positivo en coronavirus

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha dado positivo en coronavirus. La regidora, del Partido Socialista, ha comunicado su contagio públicamente, a través de su Twitter.

Tras realizarme un test de antígenos he dado positivo en COVID. Por ahora, no tengo síntomas y me encuentro bien. Aplazaré mi agenda publica unos días y continuaré trabajando desde casa. Cuidaos mucho. — Inés Rey García (@inesreygarcia) January 20, 2022





En el tuit, Rey asegura que detectó el positivo tras realizarse un test de antígenos. "Por ahora, no tengo síntomas y me encuentro bien". La máxima mandataria de la ciudad anuncia que aplazará su agenda pública unos días, al tiempo que asegura que seguirá "trabajando desde casa". La entrada termina con un "cuidaos mucho".



La comunicación del contagio se sucedió de decenas de mensajes, la mayoría deseando a la alcaldesa "paciencia" y una pronta recuperación. Entre ellos, el de Rosa Gallego, portavoz del PP, el principal grupo de la oposición en la ciudad gallega, el grupo de Marea Atlántica o Isabel Faraldo, portavoz del grupo no adscrito, perteneciente a Podemos.

Paciencia y que te recuperes pronto ?? — Rosa Gallego (@rgallego6) January 20, 2022

En nome de todo o noso grupo, desexámosche unha recuperacion pronta e completa, alcaldesa. — Marea Atlántica (@mareatlantica) January 20, 2022





O círculo é cada vez máis estreito. Pero estar vacinadas é todo un privilexio. Que non sexa nada.... — Isabel Faraldo (@isafc13) January 20, 2022



VIAJE A FITUR

El positivo en Covid-19 se da después de que la regidora mantuviese una intensa agenda de trabajo en Madrid, con motivo de la Feria Internacional de Turismo (FITUR). El miércoles presentó la oferta turística y cultural de la ciudad en el Palacio de Santa Bárbara de la capital española, ante multitud de personas invitadas de todo tipo de ámbitos, llegadas fundamentalmente desde A Coruña.

?? GALERÍA | Aquí podes ver, en imaxes, o acto levado a cabo esta tarde no Palacio de Santa Bárbara (Madrid). pic.twitter.com/WGnjjDM5ah — Concello da Coruña (@ConcelloCoruna) January 18, 2022





El jueves, dio a conocer esta programa en la propia Feria de Turismo, que se celebra en IFEMA, y se trasladó al Teatro Real. Antes, se montó con Fran, excapitán del Deportivo en el nuevo bus del equipo blanquiazul, que recorrió parte del centro de Madrid.

Mostramos la imagen de #ACoruña por Madrid rumbo a #Fitur donde explicamos nuestra estrategia #turística para recobrar un lugar preferente.

Nos hemos desplazado en el bus @RCDeportivo, vinilado con imágenes coruñesas, y con Fran, capitán del SuperDépor, abordo. ¡Victoria segura! pic.twitter.com/lBXLZt5n0v — Inés Rey García (@inesreygarcia) January 19, 2022





Rey se había mostrado semanas atrás en contra de las medidas que dictó el Comité Clínico para contener la explosiva expansión de la variante Ómicron en Galicia, que el Tribunal Superior de Xustiza ha autorizado a prorrogar hasta el 29 de enero. Las calificó de “incoherentes, contradictorias e improvisadas” ante lo que calificó como un “catarro altamente contagioso” para el que pidióun refuerzo inmediato en atención primaria.

"La población comienza a estar cansada y hastiada de medidas que no parece que sean muy efectivas para contener el virus", decía entonces. En esa comparecencia, anunció la celebración de una Cabalgata de Reyes dinámica, en contra de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Vídeo Cabalgata de Reyes Magos A Coruña 2022





TODAVÍA NO HA LLEGADO EL PICO DE LA SEXTA OLA

La incidencia del coronavirus sigue al alza en el área sanitaria de A Coruña, con unos 15800 casos y 150 hospitalizaciones. No obstante, se aprecia una cierta ralentización en el ritmo de contagios en la ciudad de A Coruña, con incidencias a 7 días que encadenan cinco jornadas de bajada. No obstante, es muy elevada y ronda los 1800 casos por 100.000 habitantes en una semana y 3400 a 14 días.La ralentización se aprecia también en el índice de COVID Bens,que analiza las aguas residuales de la localidad y su área inmediata, aunque ldesde el proyecto de investigación indican que todavía no se ha llegado al pico de la sexta ola.

Sólo hay cambio de pendiente en el Concello da Coruña, resto de concellos siguen subiendo fuerte. pic.twitter.com/4TJAPaIWX2 — Juan Vallejo (@Juan_Vallejo_) January 19, 2022

Aunque menos del 1% de los casos requiere de atención hospitalaria, la presión actual está ya afectando a la actividad del CHUAC, el principal hospital público de A Coruña. Cinco plantas del hospital están dedicadas exclusivamente a personas con coronavirus.Además, el hospital ha comenzado a reprogramar operaciones no urgentes por el alto número de pacientes Covid. Parte de los pacientes quirúrgicos se ha trasladado al Materno Infatil.

El impacto del coronavirus afecta también al propio personal sanitario. En el área sanitaria A Coruña-Cee hay 200 profesionales de baja por COVID, según confirmaban este jueves fuentes de Sanidade.



SIGUE LA VACUNACIÓN



Este miércoles comenzó en Expocoruña a suministrarse la tercera dosis de la vacuna a las personas entre 30 y 39 años. Comenzó con las de 1982, precisamente el año en que nació la alcaldesa. No ha trascendido si se le ha administrado este refuerzo, algo improbable dada la intensa agenda que mantuvo en Madrid la pasada jornada la regidora.

A partir del próximo martes, día 25, comenzará la vacunación de refuerzo de la población entre 18 y 29 años en Galicia. Son más de 160.000 las personas citadas la próxima semana entre los veinteañeros y las repescas de los que perdieron su vez por algún motivo estos pasados días.