Discotecas de A Coruña cancelan el fin de año adelantado por "los últimos informes" de contagios

Locales de ocio nocturno de A Coruña han desistido de celebrar este miércoles, 29, un "fin de año adelantado", tal y como habían planteado. Las limitaciones para el ocio nocturno a partir de este viernes ante el incremento explosivo de contagios de coronavirus habían generado esta reacción por parte de varios locales del grupo Pelícano.

Así estaba planteado la mañana de este miércoles para las discotecas Pelícano y Moom o el pub Amura, con horario anunciado de 23h a 5h. El gerente de los locales, el empresario Luis Diz, apuntaba en declaraciones de COPE Coruña que se trataba de “darle la opción a la gente a disfrutar de la última noche antes de fin de año”. Horas después, cancelaban el anuncio por "los últimos informes que acabamos de recibir de la situación pandémica en la ciudad de A Coruña,





FIN DE AÑO ADELANTADO EN LA PELÍCANO

Locales como la Pelícano habían anunciado que abrirían este miércoles de 23h a 5h y que las entradas compradas para Fin de Año serían válidas para esta noche, en la que se proponía abrir dos horas más que lo autorizado por el gobierno gallego en Nochevieja. Los anuncios en sus redes sociales, publicados esta mañana, se borraron posteriormente.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

#Coruña - La discoteca ?? El Pelícano @SalaPelicano decide adelantar a esta noche su fiesta de Fin de Año ante las nuevas restricciones.



Toda la info en sus redes sociales ?? pic.twitter.com/qBp4PWet95 — Eloy TP (@EloyTP) December 29, 2021

Diz confirmaba esta mañana que los doce locales del Grupo Pelicano en la ciudad prevén cerrar entre el jueves, día 30 y, como mínimo, la noche de Reyes y acogerse a las ayudas de la Xunta. Entre ellos, además de los citados, se encuentran establecimientos como la sala Playa Club, la Sala Inn o el pub Brit.

LA ADVERTENCIA DEL PRESIDENTE DE LA XUNTA

Tras conocerse estos festejos, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóó, advertía este mediodía de que quien celebre el fin de año adelantado "todo parece indicar que no tendrán derecho a indemnización". "Lo que no podemos hacer es cobrar por no celebrar una fiesta el día 31 y celebrarla el día 30 o el 29", señaló. Es algo que, según dijo, "no entra dentro de los acuerdos implícitos o explícitos alos que se llegó con el ocio nocturno".

.@FeijooGalicia avisa al ocio nocturno: "Si se adelanta la fiesta de fin de año, todo parece indicar que no van a tener derecho a indemnización" pic.twitter.com/x7dWSXwgq9 — Europa Press Galicia (@EPGalicia) December 29, 2021

Feijóo señala que la Xunta llegó a un acuerdo con el sector de "paralizar todas las fiestas de fin de año". A cambio, recordó que se han prometido "ayudas de una media de en torno a los 6000 euros por local", que llegarían "hasta 40.000 en los más grandes".

CANCELACIONES DE CENAS Y MENÚS PARA LLEVAR

Los restaurantes también están digiriendo las últimas limitaciones establecidas por la Xunta de Galicia entre el viernes, día 30, y el 18 de enero. Desde el Restaurante Finisterrae, su propietario, Ángel, ha indicado que “han cancelado un montón de mesas” por la obligación de cerrar a la 1 de la mañana. Tenían colgado el cartel de “completo” con la mercancía comprada. Serán pérdidas seguras, puesto que muchos proveedores “lo tenían encargado y tienen que hacer frente a los pedidos”.

DesdeLa Cantina Sixtina, Ramón apoya la gestión sanitaria que se ha hecho durante la pandemia en Galicia, aunque considera que esta vez “metieron la pata”. “Sabiendo que esta ola iba a venir, el día 4 de diciembre dices que se cierra todo, no puedes hacerlo 4 o 5 días antes de fin de año”, señala, al tiempo que indica que en su restaurante ya habían decidido no trabajar el último día del año.

Por prevención tampoco iba a abrir el Árbore da Veira, el único restaurante con Estrella Michelín en A Coruña. El chef Luis Veira ha indicado que ofrecerán a su clientela cajas con “menús para llevar”. En un restaurante como el suyo, “ya no es por un tema de facturar”, dice, sino por “no dejar colgados a los clientes” que acuden año tras año

A CORUÑA MANTENDRÁ SU CABALGATA

A quien no han gustado nada las medidas del Comité Clínico ha sido a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Las califica de “incoherentes, contradictorias e improvisadas” ante lo que califica como un “catarro altamente contagioso” para el que pide un refuerzo inmediato en atención primaria.

Esíxolle ao goberno galego que exerza a súas competencias en materia sanitaria. Que reforce de forma inmediata e extraordinaria o sistema sanitario, os centros de saúde, os profesionais sanitarios e que se dispoñan puntos extraordinarios de probas #PCR. pic.twitter.com/xGzWeoamxV — Inés Rey García (@inesreygarcia) December 29, 2021









Por eso, no hará caso a las recomendaciones sanitarias y mantendrá la celebración de la cabalgata de Reyes tal y como se había planteado, y no “estática”, como recomiendan las autoridades sanitarias. Será un recorrido de tres kilómetros con salida del mercadillo de A Sardiñeira. Habrá controles policiales de mascarilla y distancia de seguridad o de aforo en María Pita.

Desde el PP lamentan que la alcaldesa haya hecho una “valoración populista” de las decisiones de los expertos sanitarios. Hablan de “irresponsabilidad” por parte de la regidora socialista.

.@rgallego6 lamenta la irresponsabilidad de @inesreygarcia por su valoración populista de las decisiones del comité de expertos médicos que asesoran desde el primer minuto, mientras en Coruña hay hoy mil nuevos contagios, récord del áreahttps://t.co/TGUVaJcmYF — PP A Coruña (@PPCoruna) December 29, 2021









MÁS CONTAGIOS EN GENTE JOVEN

La limitación del ocio nocturno y en la hostelería se da después de cifras récord de contagios en Galicia y en A Coruña, con920 nuevos casos en 24 horas, el máximo de toda la pandemia. El perfil de persona contagiada ha cambiado, y ha pasado de menores a jóvenes.

Ha cambiado el perfil del contagiado. En Galicia, ahora es el colectivo entre 20 y 29 años el que más incidencia presenta con una incidencia de casi 2600 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Le siguen los de 30 a 39 con más de 1600 casos y los menores de 11 años con más de 1350 casos de incidencia acumulada