La impotencia de no poder salvar a tres perros abandonados en un piso de A Coruña

Ladridos y aullidos desesperados son la banda sonora que tienen día y noche los vecinos de un edificio de la Ronda de Outeiro de A Coruña. En este inmueble vivía una familia que se marchó en otoño del año pasado, con una convivencia más que mejorable. Pero los problemas no acabaron, porque detrás dejaron a tres perros.

Kiba, Lua y Thor están desde entonces encerrados en el piso. Famélicos, sin poder salir y haciendo sus necesidades en la casa. Están “sin comida ni agua, solos”, según cuenta a COPE una vecina, María. “Están totalmente abandonados”, asegura. “De vez en cuando viene alguien a las dos de la mañana para que no lo veamos llevarle algo de comida pero lleva ya una semana sin aparecer nadie”, relata.

VARIAS DENUNCIAS

Actualmente, el olor que se desprende de la vivienda es “repugnante” y “nauseabundo”. No lo dicen solo los vecinos. Son las palabras que utiliza el propio 092 en sus informes sobre las varias de las decenas de denuncias presentadas durante estos meses.

Han presentado denuncias por abandono y maltrato animal y registrado escritos ante el ayuntamiento, la Xunta y el juzgado de guardia. Llegó un momento en el que la policía ya no se presenta ahí cuando llaman, tras varias visitas. Alegan que no se puede hacer nada y no pueden acceder a una vivienda privada. La última vez la vecina les preguntó si estaban esperando “a que salgan los gusanos por debajo de la puerta”.

“La Policía nos dice que no vienen porque ya no pueden hacer nada más, el Ayuntamiento que no es su competencia, la Xunta dice que están hasta arriba y no pasa nada”, lamenta María. Mientras, la impotencia ante un claro caso de maltrato animal que, si nadie lo remedia, tendrá un fatal desenlace si no lo ha tenido ya. “No tenemos claro que sigan los tres perros ahí, creemos que alguno ya está muerto... como ya conocemos los ladridos, notamos las diferencias”.

INUNDACIONES ANTERIORES

Esto se une a a problemas anteriores causados por los inquilinos que vivían en el piso hasta otoño, la familia de la dueña que falleció a final de año. Discusiones y varias inundaciones (tres en tres meses) son algunas de las cuestiones con las que tuvieron que lidiar el resto de vecinos de este edificio de 8 plantas.

Ahora preparan una denuncia civil por los daños causados al inmueble, pero saben que la vía penal, la del maltrato a los perros, está de momento en un punto muerto. Mientras, los ladridos son cada vez más débiles.