La hostelería de A Coruña defiende mover las terrazas a aparcamientos: “los vecinos están contentos”

El Ayuntamiento de A Coruña ha anunciado queregulará y consolidará el modelo de terrazas hosteleras en plazas de aparcamiento, surgido como algo provisional para compensar las restricciones en pandemia pero que se fue quedando desde 2020.La idea es que el nuevo texto entre en vigor en la próxima temporada de verano.

La Asociación de Empresarios de Hostelería aboga por ubicar en las plazas de aparcamiento el mayor número de terrazas posible. El presidente de la entidad, Héctor Cañete, ha defendido en su funcionamiento y asegura que tienen respaldo vecinal. En una entrevista a COPE Coruña, ha hecho balance de un verano “bueno” pero con un gasto contenido

¿Contentos con el verano?

Después del año pasado de la pandemia, este año ha sido muy bueno y esperemos que siga así . Ha habido, no sólo lo dicen los datos, sino que lo hemos visto por la calle, muchos visitantes en la ciudad, pero tener muchos visitantes no significa que gasten.





¿Ha habido cierto gasto o buen gasto de esos visitantes?

La verdad es que ha habido muchos visitantes, como todos hemos visto. Ha habido mucho visitante nacional, también mucho internacional. No hay que olvidarse que no estábamos un Año Xacobeo y eso siempre ha tenido muchísimo tirón. Lo que hemos visto es que hay muchas ganas todavía de salir, de hacer viajes, de hacer turismo, pero también es cierto que estamos un poquito retraídos, un poquito con el freno de mano puesto, porque vemos que la situación económica... en Europa vemos que Alemania está en depresión, vemos que no termina de carburar del todo bien... hay un poquito de miedo. Lo que ha pasado es que el ticket medio no ha sido tan alto como en años. Vamos a gastar, vamos a cenar, pero no gastamos tanto, nos retraemos un poquito a la hora de pedir.





¿El ticket medio? ¿Tenemos el dato de más o menos cuánto ha sido?

No hay un dato exacto, pero en la encuesta que hemos hecho nosotros esta semana con nuestros asociados, el 75% de ellos han dicho que ha sido un año bueno, pero que han notado que hay menos gastos, que hay un gasto contenido. Tres de cuatro hosteleros de la ciudad nos dicen que han notado eso.

Menos gasto y más coste en cuanto a los productos que vosotros necesitáis. ¿Esto a la hora de los beneficios cómo va?

Eso es la otra parte de la vertiente. Es cierto que ha subido la facturación, es cierto que han subido las cajas, pero no quiere decir que ha subido el beneficio. Al final, el beneficio que han tenido las empresas es inferior porque no hay que olvidar que seguimos con un precio disparado del gas, electricidad, combustibles. Y la cesta de la compra sigue de una manera... no disparada, está

increíble, lo vemos todos cuando vamos al supermercado, vamos a comprar y salimos con unas facturas tremendas. Compras cuatro cositas, son 50 euros, 100... entonces eso también repercute por supuesto en el sector hostelero y no hemos subido proporcionalmente a lo que ha subido el coste de la vida en nuestros platos. El margen que nos queda para la empresa es más exiguo, más reducido.





¿Os sigue costando encontrar profesionales?

Eso es un problema que no ocurre solamente en Galicia y en el sector hostelero, es un problema de toda España. Es un problema de otros sectores, lo vemos que ocurre especialmente en la construcción, en la pesca y en el transporte, son los grandes sectores más afectados en estos momentos. En la hostelería también tenemos problemas de mano de obra cuando hay tres millones de personas paradas y nos llama poderosamente la atención.





¿Buen verano... y qué esperamos de lo que queda de año?

Como decía al principio, esperamos que el resto de año que queda, este último trimestre, siga siendo bueno porque al final si hay alegría, si hay gasto, ese dinero que entra a través del sector servicios, la hostelería, llega a todas partes. Si se mueve el dinero es bueno para todos y cuando se para, pues se para la economía. Entonces necesitamos que este último trimestre lleve un poquito de alegría. Septiembre, octubre, noviembre son meses un poquito más flojos, de vuelta al cole, todo más tranquilo, pero luego ya enganchamos con diciembre, con la Navidad y ya se reactiva al consumo, con lo cual. Este trimestre que queda en el medio sería muy importante que sea, más o menos bueno, que haya un gasto contenido similar a años anteriores y que fluya la caja hacia todos los sectores.





Ahora hay que regular el tema terrazas, sobre todo las terrazas que nacieron a raíz de la pandemia. ¿Cuál es el el planteamiento por parte de vuestro sector?

El nuestro es un planteamiento claro, lo llevamos diciendo desde el minuto uno. Entendemos que las terrazas que hay en los aparcamientos han venido para quedarse. Lo estamos viendo en otras muchas ciudades del mundo, en grandes ciudades como Nueva York o en otras ciudades del mundo hay terrazas en los aparcamientos porque poquito a poco el centro de las ciudades se va abriendo a los peatones. Se va abriendo a los ciudadanos y se van retirando los coches. Nosotros opinamos que las aceras deben ser para los peatones, que no deben estar ocupadas por las terrazas en la medida de lo posible. Irlas despejando, desplazar estas terrazas hacia el espacio de que estaban ocupando los vehículos y así hacer una ciudad más amigable y más fácil de caminar para la gente que

está en silla de ruedas, para gente, carritos de bebés, invidentes... y para todos los ciudadanos en general.





Es decir, que no hubiera terrazas en las aceras sino en las plazas de aparcamiento.

Siempre que sea posible desplazarse a lo que es el aparcamiento siempre es mejor desplazar las terrazas y que queden libres las aceras para poder acceder con más facilidad a los portales y para que haya un sitio para el paso de los ciudadanos. Hay calles que es imposible porque en toda la zona centr, para empezar, no tiene plazas de aparcamiento, y es inviable, pero hay muchos sitios donde sí que es viable. Hemos visto que en estos dos años hay muchísimas terrazas que ya se han ido a los aparcamientos. Han funcionado bien, los vecinos están contentos, puedes dar un mejor servicio porque las puedes poner con unas mamparas laterales, unas sombrillas, una cierta equipación, un cierto equipamiento que hace que sean más amigables. Sobre todo, en una ciudad como A Coruña donde hace mucho viento y llueve mucho, aunque no tanto como antes.





En esas terrazas, Héctor, ha habido puntualmente algún que otro incidente en materia de seguridad. Esto es un tema también a abordar.

Todas las terrazas, estén en la acera o estén en los aparcamientos, tienen su seguro obligatorio, si no no se pueden montar. Forma parte de la documentación requerida por el Ayuntamiento. Además del permiso que te dan, esa licencia de terraza viene con un plano de situación y una

serie de requisitos. No es un documento fácil de obtener y además hay que pagar unas tasas. Lo que sí que es cierto es que con el Ayuntamiento vamos a intentar regularlo mediante una ordenanza porque los tiempos han cambiado, y si hay algún problema puntual de seguridad habrá que abordarlo y que quede recogido en la ordenanza.





¿Esa regulación esa ordenanza estaría terminada este año o va más a largo plazo?

Ya se sabe que las cosas de Palacio van despacio pero bueno, la idea es que esté preparada para la temporada que viene. El Ayuntamiento dice que está trabajando en ello, que se va a poner con ese ese tema. Vamos a colaborar para hacer aportaciones que faciliten y que beneficien a todo el mundo y que esté para la temporada que viene