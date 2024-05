Un grupo de ocas siembra el terror en Betanzos (A Coruña)

Excrementos, problemas de seguridad vial y ataques a los vecinos. Esto es lo que están sufriendo en la localidad coruñesa de Betanzos en el entorno de A Galera y O Carregal. Y los culpables no son personas conflictivas, sino... varios grupos de ocas.

Los animales han hecho suyo el paseo del Río Mendo y siembran el terror allá donde van. Invaden la calzada o zonas de paso de vehículos a garajes y es habitual que actúen de forma agresiva con vecinos que simplemente pasean a su lado o quieren acceder a sus casas, según detalla en un comunicado el Ayuntamiento de Betanzos.

Llamamiento a no alimentarlas

El concejal de Medio Ambiente de Betanzos, Andrés Hermida, asegura no tener constancia de ataques, "pero sí de acercamientos". Ha apelado a la "colaboración ciudadana" para que no se les dé de comer, puesto que "no les hacen ningún favor ni a las aves ni a la zona".

Según Hermida, esta especie es muy agresiva y "protegen a sus crías", pero sostiene que a lo que atacan es "a la comida porque alguien les da de comer". De hecho, cuenta, "hay un portal en el que hacen guardia".

Retirada a otro habitat

El concello ha pedido al departamento de Patrimonio Natural de la Xunta que retire las aves, tras contactar con la Reserva da Biosfera Mariñas-Terras do Mandeo. Se cree que en estos momentos en la zona hay tanto ocas domésticas como salvajes. Los técnicos sugieren retirar a los animales y trasladarlos a un centro de protección o un hábitat no urbano.