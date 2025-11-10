O proxecto 'En Boa Onda' dá voz á mocidade lucense na loita pola igualdade e contra a violencia de xénero
Impulsado pola FAPA Lugo-a Federación de Asociacións de Pais e Nais de centros concertados e privados da provincia- co apoio da Xunta de Galicia, o programa promove a educación en igualdade e o uso responsable das tecnoloxías a través da metodoloxía de Aprendizaxe-Servizo. O alumnado do Colexio San José foi protagonista do primeiro dos programas de radio en COPE Lugo este mes de novembro, coincidindo co 25N, no que contaron coa participación de Sagrario Sánchez, Xefa Territorial de Educación da Xunta de Galicia.
Lugo - Publicado el
1 min lectura11:31 min escucha
Escucha en directo
En Directo COPE LUGO
COPE LUGO
En Directo COPE MÁS LUGO
COPE MÁS LUGO
"La gripe aviar es un problema sanitario con 2 millones y medio de gallinas sacrificadas. Eso repercute en la producción"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h