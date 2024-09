FEGATRAMER advierte que la huelga en las ITVs puede paralizar el transporte en Galicia

Si nadie lo remedia, el próximo lunes, los trabajadores de las ITV gallegas iniciarán una huelga indefinida para reclamar avances en la negociación del convenio colectivo. Una de las reclamaciones de los trabajadores es, por ejemplo, no trabajar los sábados. Piden, además, mejoras salariales y una equiparación en el plus de los turnos rotatorios porque hay unos 170 euros de diferencia entre los diferentes colectivos, lo que supone diferencias de 7.000 u 8.000 euros anuales.

Una huelga que nos va a perjudicar gravemente a los conductores porque si tenemos que pasar la ITV y no lo hacemos corremos el riesgo de ser multados y no sirve de excusa el paro. El portavoz del sindicato CSIF, Carlos Candanedo, señala que desconoce si desde Tráfico hay o habrá algún tipo de instrucción para ser "benevolentes" con los usuarios que se encuentren en esta circunstancia.

Pero las sanciones no es el único handicap. Desde la Federación Galega de Transporte de Mercancías (FEGATRAMER) alertan de que no sólo están las multas. Si no tenemos la ITV al día, apuntan, los seguros no se harán cargo si tenemos un accidente. De ahí su preocupación porque la huelga podría paralizar el transporte público en Galicia.

La paralización de la actividad en las estaciones de ITV impediría que una media de 5.000 vehículos de transporte al mes no pudiesen pasar la inspección por lo que tendrían que parar. Recuerdan que gran parte de estos vehículos tienen que pasar no una sino dos revisiones anuales. Hablan no sólo de camiones de mercancías sino también de furgonetas, autobuses interurbanos o taxis.

Esto tendría como consecuencias, según el secretario general de Fegatramer, José Carlos García Cumplido, "un grave impacto" en la logística y aprovisionamiento de suministros de las empresas del sector servicios, de la industria, del comercio y del sector primario.

Preocupación que ya han trasladado a la Consellería de Industria y a la Dirección Xeral de Mobilidade a la que piden que implementen unos servicios mínimos que permitan al menos que los vehículos de transporte público de Galicia puedan pasar la ITV mientras dure la huelga.