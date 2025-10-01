Evencio Ferreiro (BNG) dimite como alcalde de Carballo (A Coruña) tras 22 años en el cargo: "Estoy jubilado a efectos laborales"

El alcalde de Carballo (A Coruña), Evencio Ferrero (BNG), ha presentado este miércoles su renuncia al cargo que ostentaba desde 2003. En una comparecencia junto a su equipo, ha afirmado que entiende que ha llegado su momento, explicando que la decisión fue comunicada primero a la líder del BNG, Ana Pontón, hace un tiempo. Su relevo será el actual diputado autonómico y concejal de Deportes, Daniel Pérez.

"PENSAR EN LO MEJOR PARA CARBALLO"

"Entiendo que ha llegado el momento en el que debo renunciar, pensando en lo mejor para Carballo. Es necesario cambiar cosas para que todo siga mejorando", ha dicho. Tras comunicarla en casa, la primera persona a la que trasladó su decisión fue a la líder del BNG, Ana Pontón.

Ha reconocido informó a Pontón hace un tiempo su voluntad de dejar el cargo y su acta como edil cuando cumpliese los 70 años y entrase en la jubilación, un aniversario que tuvo lugar el pasado 28 de junio. A partir de ahí, conforme ha apuntado, la formación acordó la estrategia a seguir.

"Se planteó la posibilidad de agotar el mandato y presentarme a las próximas elecciones, pero yo planteé otra hipótesis, que es en la que estamos ahora", ha dicho para bromear con el hecho de que desde que cumplió los 70 es jubilado "a efectos laborales". "Y además, el Estado funciona muy bien, a pesar de los que dicen que no funciona, e incluso antes de lo que paga el Ayuntamiento, el día 24 ya tenía la nómina ingresada", ha bromeado.

En su intervención, ha trasladado su reconocimiento por el hecho de que a lo largo de estas décadas el debate en el ayuntamiento fuese "constructivo", "de contraste de pareceres", pero siempre desde el respeto. A diferencia de los lugares en los que "predomina el insulto", "nos gusta que en Carballo lo que predominen son las ideas y los proyectos", ha subrayado.

Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que Daniel Pérez tomará posesión de la Alcaldía con la misma edad que él lo hizo, con 48 años. "Y espero que dure otros 20 años como yo", ha señalado.

Un relevo generacional y político

El próximo sábado, 4 de octubre, tendrá lugar el pleno en que se hará efectiva la renuncia. Tras ello, se abrirá un plazo de 10 días para que Daniel Pérez (Coristanco, 1977) se haga con el bastón de mando. Curiosamente, Ferrero ha destacado que su sucesor tomará posesión con 48 años, la misma edad que él tenía al asumir la alcaldía. "Y espero que dure otros 20 años como yo", ha señalado. Este cambio obliga a Pérez a dejar su acta en el Pazo do Hórreo, ya que la ley electoral gallega establece la incompatibilidad de ambos cargos.

Evencio Ferrero (Carballo, 1955) ha sido una figura clave en el BNG, siendo el militante con el carné "número 14" y uno de los concejales más antiguos de la formación, con más de 45 años en la corporación. Profesor de matemáticas de profesión, su carrera política comenzó en 1979. Tras tres mandatos, en 2015 obtuvo su primera mayoría absoluta, un respaldo que fue creciendo hasta los 13 de 21 ediles logrados en 2023.

El legado de la modernización de Carballo

Durante su etapa como alcalde, Ferrero ha liderado una profunda modernización urbana y cultural del municipio. Proyectos como la peatonalización de calles, la mejora del paseo del Anllóns o iniciativas como el festival de arte urbano 'Rexenera Fest' han transformado la localidad. Él mismo se ha mostrado orgulloso de este cambio, indicando que "la transformación de Carballo se valora, sobre todo, entre los que vienen de fuera".

El nuevo alcalde tendrá que enfrentarse a importantes retos para continuar esta senda, como la ampliación del centro de salud y del polígono industrial, la construcción de la variante y la remodelación ambiental del borde litoral de Razo.