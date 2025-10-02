Espera al bus en una parada de Bergondo (A Coruña) y acaba en el hospital por el impacto de una rueda
El accidente se produjo en la Nacional VI. El joven, de 25 años, ingresó en el CHUAC con pronóstico reservado
Coruña - Publicado el
1 min lectura
Un cúmulo de circunstancias provocó la tarde de este miércoles un curioso incidente en el municipio de Bergondo (A Coruña). Un joven de 25 años resultó herido tras recibir el impacto de una rueda que se soltó de una furgoneta cuando circulaba por la N-VI.
Sucedió alrededor de las 17:30h, a la altura del kilómetro 581. El joven estaba esperando en una parada de bus cuando recibió el impacto del neumático. El vehículo perdió una de las ruedas delanteras, que se desprendió completamente, tanto la llanta como el neumático, y salió rodando hasta la zona donde estaba el joven.
HEridas de consideración
El joven se encontraba en una parada de bus cuando recibió el golpe. Se encuentra ingresado en el Hospital de A Coruña (CHUAC) con pronóstico reservado. Sufrió heridas de consideración en una pierna y el tobillo.
Al lugar se desplazaron, además de una ambulancia del 061, efectivos de la Guardia Civil y de Protección Civil de Bergondo.
