Esgrima en silla de ruedas como actividad extraescolar en A Coruña

Tenis, ping pong, atletismo, rugby o softball. Estas son algunas de las disciplinas que cuentan con modalidad adaptada, y que este lunes podido experimentar unos 300 escolares de A Coruña y el área en Palexco. Se trataba de ponerse en la piel de otros en una jornada impulsada por la Fundación Enki en colaboración con la Xunta de Galicia, Lanzal y Vegalsa-Eroski.

La iniciativa tiene como objetivo principal sensibilizar a los más jóvenes sobre la discapacidad y fomentar una actitud inclusiva en la sociedad. El alumnado, niños y niñas de 5º y 6º de primaria de siete centros educativos de la provincia. “Xogos para discapacitados, por exemplo baloncesto en silla de rodas” y a la vez “intentar entender lo que les pasa a otras personas”. Así de bien lo definen Vera y Aurora, del CEIP Manuel Murguía de A Coruña

Y así, pasaron por diferentes espacios en los que aprendieron, por ejemplo, a jugar o arbitrar un ejercicio de esgrima adaptado. Ninguna conoce a una persona con discapacidad en su entorno, pero han podido experimentar cómo se siente hacer deporte de forma diferente. “Ata que non tes experiencia, non sabes como vivilo”. Lo resume así Diego, alumno del CEIP Isaac Díaz Pardo de Culleredo, que tuvo que usar durante un tiempo silla de ruedas. Por ello, el slalom con este medio no le ha resultado tan difícil como a sus compañeros.

Campeones paralímpicos

Otra de las disciplinas es el ciclismo, que cuenta con elementos como la bicicleta especial handbike, que avanza con la fuerza de las manos. Álex González se mueve en silla de ruedas y compite con este vehículo. Con él, alcanza grandes velocidades: “tengo pillado 80, 90 kilómetros por hora bajando y llaneando. Claro, vamos muy aerodinámicos”

Alfonso Rueda, en tenis adaptado





En la jornada han estado campeones paralímpicos, como es el caso de Pucho, que enseña judo adaptado. Una de las modalidades se hace desde el suelo. En ella “se trabaja mucho con el agarre y hay más contacto”, lo que hace que “se adapta mucho más a una persona que tiene una discapacidad, por ejemplo visual”.

La apuesta por la inclusión desde la Xunta

El presidente autonómico, Alfonso Rueda, no se perdió una sola de las disciplinas. Incluso guió a la conselleira Fabiola García por los obstáculos del atletismo. Ella, con los ojos tapados.

Alfonso Rueda guía a Fabiola García en atletismo adaptado





Resalta el mandatario gallego que la palabra clave es “inclusión”. Facilitar los elementos y medios para poder permitir que las personas con discapacidad accedan al deporte. “Consiste en ver que as actividades as podemos facer todos, ás veces falta adaptación, para iso o nome de deportes adaptados, pero ao final pódese facer todo exactamente igual”, subraya.

“Al final la inclusión es que un parque esté adaptado, que un niño pueda coger una bicicleta e ir con sus propios amigos, no a competir, tampoco hace falta, nosotros tenemos las dos variantes”, destaca el presidente de Enki, Ángel López. En unos días, utilizarán la variante lúdica para emprender el camino de Santiago en una de las bicicletas adaptadas que se prueban este lunes y martes en Palexco.