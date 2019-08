Érase una vez... en Monte Alto: conocemos uno de los últimos videoclubs de A Coruña

¿Recuerdan aquellos días de videoclub?, las noches buscando una película, las decepciones cuando no quedaba aquel estreno tan deseado, el cine en familia, las cintas rebobinadas, Solo en casa, Regreso al futuro o la Señora Doubfire.

Esto se perdió con el paso de los años, la piratería y posteriormente los servicios como Netflix o HBO, acabaron por hundir este tipo de negocio, pero en A Coruña, sigue vivo gracias a un entrañable canadiense llamado Jamie Fowlie, ¿quiéren conocer su historia? Pues preparen palomitas y sean bienvenidos a "Erase una vez en Montealto".

Jamie Fowlie es un canadiense muy fan del cine y de los videoclubs. El era uno de los clientes habituales del videoclub Josman de Montealto. Cuando este cerró, Jamie se hizo con los más de 4.000 DVDs videoclub que tenían y así nacería aíndaDVD.

En los años 80 y en los 90, los videoclubs se convirtieron en uno de los negocios más rentables del mundo. Casi todo el mundo era socio de algún videoclub y no había una noche de fin de semana que una familia española no se acercara a uno de ellos a hacerse con alguna cinta VHS. Más tarde llegarían los DVD, que siguieron manteniendo el éxito durante un tiempo. En 2005 había más de 7.000 videoclubes en España, hoy hay poco más de 300. En A Coruña eran 60, ahora son solo 3.

Vídeo

El catálogo del que dispone Jamie es muy variado, tiene los últimos estrenos de Marvel o los grandes éxitos de la taquilla española, pero también lo mejor del cine europeo o del cine independiente. Lo importante es que el cliente disfrute del séptimo arte.

Pero no solo de cine vive el hombre, las series han irrumpido con tanta fuerza en los últimos años, que en muchos casos han pasado por delante del que parecía el rey del audiovisual. Hoy en día casi todo el mundo está suscrito a algún servicio como Netflix o HBO que nos permite ver las mejores series del mercado. Aunque si no disponemos de ellos, podemos acercarnos a aindaDVD que cuenta con un catálogo que no tiene nada que envidiar a estos servicios de streaming.

aindaDVD es más que un videoclub, es un club para amantes del cine. Jamie organiza tertulias y talleres cine entre sus clientes. Ahora también hay talleres para los más pequeños, donde aprenden muchas cosas sobre el séptimo arte. Quizás en uno de estos talleres se encuentre el próximo Quentin Tarantino.

Y oigan nuestro canadiense más cinéfilo nos hace algunas recomendaciones personales, la ganadora del Oscar Green Book, el terror de Déjame Salir o el thriller Todos lo Saben con Penélope Cruz y Javier Bardem, se encuentran entre los últimos estrenos que más les ha gustado.

Así que ya saben, si aman en el cine, tienen una cita en Montealto. Allí podrán volver a aquella añorada época entre las que nos perdíamos entre estanterías, pasear de la mano de Woody Allen, Martin Scorsese o Steven Spielberg y disfrutar de una noche de cine en familia. Vayan preparando las palomitas, porque Jamie nos espera en aindaDVD.