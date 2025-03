La comparsa más antigua de A Coruña ya brilla en el Paseo de las Estrellas del Carnaval: "Muy honrado..."

No se puede entender el carnaval coruñés sin hablar de él y con él. Romualdo Irijoa fundó en 1983 la comparsa Os Maracos. 42 años después, el ayuntamiento ha incluido en su paseo de las estrellas del carnaval coruñés, en el Andar do Antroido una nueva placa en homenaje a esta comparsa. Es la primera vez que este reconocimiento recae en una comparsa, la más antigua de la ciudad de A Coruña y por decisión conjunta de todas las comparsas coruñesas.

"Desde el ayuntamiento somos conscientes del trabajo que hay detrás de cada comparsa y de lo importantes que fueron, son y serán para mantener vivo este espíritu carnavalesco coruñés que tanto nos caracteriza", ha recalcado la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Irijoa se ha mostrado "muy honrado" por esta distinción pero reclama que estos homenajes sean para la gente que trabaja por mantener el auge del carnaval coruñés.

Figuras como Xosé Alfeirán, Xurxo Souto o entidades como el Círculo de Artesanos que se están o se han involucrado mucho con el Carnaval. "Este año incluso montaron un Apróposito", reconoce Irijoa refiriéndose a esta histórica asociación.

O Andar do Antroido es una iniciativa del gobierno local junto con las comparsas para crear un "paseo de la fama del Antroido coruñés" con placas que recuerdan figuras representativas de esta festividad. La alcaldesa y Romualdo Irijoa descubrieron la placa de piedra que acompaña ya a las de Fernando Amaro "Cantero" y al propio Romualdo Irijoa.

Irijoa asegura que el carnaval coruñés va "viento en popa". Como ejemplo, pone, las 30.000 personas que disfrutaron del desfile de Carnaval este sábado en A Coruña. Por eso, lamenta que el ayuntamiento no sepa aprovechar "todo este capital". "Yo pienso que teníamos que darle un empujoncito más, porque no todas las ciudades juntan 30.000 personas para ver un desfile de Carnaval", añade.

Para darle ese empujón, el fundador de la comparsa Os Maracos apunta estas peticiones: "que se impliquen un poco más, organizar con tiempo, no esperar al último mes. Deberíamos tratar de hacer un concurso con gente joven en los institutos. Eso hay que hacerlo con tiempo, claro. Las comparsas echaríamos una mano, ayudándoles, organizando. Y este año también le propusimos a la alcaldesa que se comprometió a hacerlo que con los grupos de la oposición monten una regueifa cantada para darle ambientillo. Cantando también es una forma menos agresiva de atacarse, de llamar la atención", añade.

También quieren que se traslade el Carnaval por todos los barrios y que no sólo se celebre en el centro. Por eso, este año han iniciado una ruta de la comparsa por Riazor, "cantando en los bares las canciones de este año". En el 2026 quieren que sea por Cuatro Caminos, donde tienen su local, aunque necesitarían, dice Romualdo, la colaboración del ayuntamiento para que les ponga "un cacharriño donde poder actuar", señala. Y de ahí, ir a otros barrios como Os Mallos o A Gaiteira.

Las comparsas viven estos días con "mucho trabajo". En el caso de la comparsa Os Maracos se monta "el carriño, se ensayan las canciones y siempre llevan algún cabezudo". La comparsa ha hecho cabezudos de políticos como el alcalde que fue, Francisco Vázquez, pero también de Zapatero, Fraga, Aznar o Pedro Sánchez.

Irijoa asegura que no sabe cuántos cabezudos tienen pero cree que unos 15. Señala que "por el camino perdimos algunos. Cada dos por tres nos cambiamos de sede y no sé cómo nos arreglamos pero siempre que nos hemos trasladado hemos perdido algún cabezón o alguien se los llevó, no sabemos bien".

Este año, como todos, han hecho dos nuevas composiciones. Una de ellas de un tema local reclamando un tren de cercanías y el otro nacional sobre el affaire del rey emérito con Bárbara Rey. "El emérito, por desgracia para él, es la segunda vez que lo sacamos", explica, "hay un escándalo y pensamos que merecía un tema".

El pasado mes de diciembre perdieron a su letrista "de toda la vida", Daniel Díaz, por lo que ahora las letras se hacen "un poco entre todos". "Tenemos un local, hacemos fiestas, cenas y se discute, unas copas de buen vino y de ahí es de donde salen fundamentalmente las ideas", indica Irijoa.

¿Qué hacen cuando no es carnaval?

Fuera del período de carnaval, la comparsa Os Maracos no está quieta. Hacen muchísimas actividades como cursillos de cocina, presentaciones de libros, conciertos...salvo, afirma Irijoa, en verano que "cada uno se empieza a marchar de vacaciones, a su sitio. Entonces frenas". "Hacemos las correspondientes cenas de fin de semana y, bueno, eso nos da lo que falta para hacer grupo", concluye.