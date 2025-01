La Cocina Económica de A Coruña necesita más socios para poder seguir alimentando a 1500 personas al día

1500 raciones de comida reparte cada día la Cocina Económica de A Coruña. Y esto, puedes imaginar, no es nada barato ni fácil. La entidad benéfica hace malabarismos para poder mantener su actividad, algo que cada vez se hace más complicado. En 2024 los gastos aumentaron un 30%, al tiempo que el número de socios se ha reducido. Tienen menos de 3000, entre los que fallecen y los que tienen que recortar sus propios gastos porque la vida viene cuesta arriba.

“Desde hace una década hemos venido perdiendo”, admite Óscar Castro, el administrador de la Cocina Económica, ya que, cuando vienen mal dadas, “la Cocina Económica es uno de los uno de los abonos de los que a lo mejor tienen que prescindir”. Mucha gente les dice que “cuando pueda lo vuelvo a recuperar” y, en otros, la vuelta “queda ahí un poquito en el olvido, por decir de alguna manera”.

El coste de una ración de lentejas

Los gastos son constantes y abultados. Para poder servir de plato del día lentejas, por ejemplo, en sus enormes ollas necesitan cien kilos de producto de cada vez. Además, “hacemos un bocadillo para 500 menús” y “solo ese gasto de bocadillos en el presupuesto suponen cien mil euros”

María Jesús, una de las trabajadoras de la Cocina Económica

Este 2024 han sufrido el impacto de “la finalización del plan de alimentos que venía de la Unión Europea”. El Banco de Alimentos cubre parte de los ingredientes, pero tienen que comprar el resto de su bolsillo. Eso significa que han notado la inflación en cada una de las comidas que reparten diariamente.

Más servicios que dar de comer

La mayor parte de las raciones, mil, se distribuyen en los barrios. Desde O Birloque, Castrillón y la Sagrada Familia alimentan a 220 familias con menús que se llevan a casa. Y mientras, en su sede del Orzán, distribuyen comida y abren su comedor, el de toda la vida, a 50 personas aproximadamente cada día. Pero su labor va mucho más allá de alimentar a la gente. Son la casa de quien no tiene casa.

Noela Bao Recipientes para el reparto a domicilio

“Tenemos el servicio de duchas y lavandería, ya que tenemos trescientas personas anotadas, lo que supone una media casi de sesenta personas diarias que se asean y se duchan y dejan su ropa”, y también ofrecen servicio de “trabajo social”, entre muchos otros como el farmacéutico. “Hoy en día la entidad abarca muchos servicios”, admite Castro.

Hoy en día, la Cocina Económica de A Coruña no se dedica solo a personas sin techo. Hay pobreza entre quien vive entre cuatro paredes y no consigue que el dinero llegue para subsistir. “El perfil ha cambiado. Puedes tener incluso una prestación social, pero que no alcanza ni siquiera para desarrollar una vida. Estamos hablando de una persona que cobra 450 euros, evidentemente si pagas la habitación prácticamente no te queda para comer en todo el mes”, lamenta.

Puedes tener incluso una prestación social, pero que no alcanza ni siquiera para desarrollar una vida Óscar Castro Administrador de la Cocina Económica de Coruña

Para estas personas, la Cocina Económica “es un servicio más, un apoyo en muchos casos”. En otros, “un servicio muy necesario porque hay gente en la calle durmiendo y que no están ahora mismo dentro del paraguas social de las administraciones”, cuenta.

La crisis de la vivienda agrava los números

Algo que han notado, con fuerza, en los últimos tiempos, es el problema de vivienda que tiene la ciudad. Un piso es “prácticamente es inaccesible para para el 90% de los usuarios”. En el caso de las habitaciones, “lo que se oferta en la ciudad está muy difícil de acceder”.

Se pagan “300-400 euros por una simple habitación”. Hace diez años “por 150-180 euros” las personas que atienden podían aspirar a tener un techo, pero “hoy en día es imposible pensar en esos precios”.

Cuánto cuesta ser socio de la Cocina Económica

Y, ¿cuánto cuesta ser socio de la cocina económica? No hay una cuota fija. Lo importante es colaborar para permitirles poder planificar sus gastos con seguridad. “No hay ninguna cantidad estipulada, por decir que una media, puede ser de 10-12 euros mensuales”. Pero, al tiempo, “hay aportaciones más pequeñas, hay aportaciones de dos euros y, bueno, de ahí para arriba”

AQUÍ PUEDES HACERTE SOCIO DE LA COCINA ECONÓMICA DE A CORUÑA

Este dinero “no tienen una implicación, quiero decir, uno se puede hacer socio y darse de baja cuando quiera” Se trata de una especie de “una suscripción de la cocina económica, no deja más que ser una donación”.

Y para quien tenga dudas, algo que nos beneficia: donar dinero a la cocina económica desgrava en la declaración de Hacienda, resalta el administrador de la entidad benéfica