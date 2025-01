Chefs infantiles hacen roscones de Estrella Michelín en A Coruña: "¡Huele a pan!"

En varias mesas está todo listo: huevos, harina, leche, azúcar, ralladura de naranja, levadura y frutas confitadas. Pero falta lo más importante: los cocineros. “Vamos a empezar”, exclama Ana, formadora de Sanbrandan ante una audiencia de prometedores chefs.

Algunas tienen que subirse a una banqueta para llegar a la mesa y otras ya están más que experimentadas. El caso es pasar un buen rato haciendo un postre que van a disfrutar en familia en el III Taller Chef promovido por COPE Coruña dentro de la campaña del Roscón Solidario.

Fotos Taller Chef Roscón Solidario 2025

Desde Sanbrandan y el restaurante Árbore da Veira han preparado todo para una jornada culinaria inolvidable en A Coruña para el casi medio centenar de niños y niñas que han participado en el roscón solidario. Aunque este jueves, no es Sanbrandan quien pone las manos maestras, sino ellos, con la paciente orientación del equipo de la panadería y el restaurante.

Amasar... a puñetazos

La primera mezcla, leche y levadura, llega con algún que otro accidente con las cantidades, y una confusión inicial: “¡Huele a pan!” A “mezcla”, “vainilla” o “naranja”, apuntan otros de los peques. Y después de mezclar todo, llega la parte más divertida, amasar. Algunos no se cortaron en dar buenos golpes a la masa.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Noela Bao Técnicas de amasado en el Taller Chef de COPE Coruña y Sanbrandán

Y, pese a lo que pueda parecer, lo están haciendo fenomenal. “Para que se ligue mejor la masa, cuantos más golpes se le den, muchísimo mejor”, aclara Ana. La técnica de “puñetazos” o “descargar tu ira contra el roscón” es como la bautizaba otro niño participante.

El toque maestro de las frutas

Hasta aquí, la primera parte del taller. Niños y niñas llevan a sus casas la bola del roscón, al ser imposible esperar el tiempo necesario para que fermente. En otros ya formados, completaron el ritual con una de las partes que más decora, pero quizás menos gusta: las frutas confitadas. No falta la sorpresa, un pequeño Rey Mago para que encuentren los más afortunados.

“Yo seguramente manchaba más que ellos”, confiesa Luis Veira, a quien le preguntamos cómo haría el roscón con la edad de los participantes. En aquel momento, “hasta lo decoraba muy bien, le echaba cuantas más cosas, mejor”. Nada que ver con el minimalismo culinario actual.

Fotos Taller Chef Roscón Solidario 2025

Y además, hay que compartir, no solo con la familia. También es buena idea dejar un pedacito para las visitas en la Noche de Reyes. “Un poco de jamón, galletas y un cachito de roscón” es lo que dejará Daniela para Melchor, Gaspar y Baltasar. Generosidad en estado puro.

MIRA LA GALERÍA DE FOTOS COMPLETA DEL III TALLER CHEF DE COPE CORUÑA

La campaña del Roscón Solidario

Con motivo de este taller, COPE Coruña emitió su programación local desde Árbore da Veira. Pudo disfrutar de las inmejorables vistas del restaurante la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, quien, además de comentar la actualidad local, confesó que “la cocina no es lo mío, y ya la repostería me parece imposible”, a pocas horas de afrontar un gran reto. Su hija le pidió hacer galletas de jengibre “a mí que no sé ni encender la cocina... a ver cómo me sale”.

ESCUCHA ÍNTEGRO EL PROGRAMA ESPECIAL DEL TALLER CHEF EMITIDO DESDE ÁRBORE DA VEIRA:

PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE

El Taller Chef forma parte de la campaña del Roscón Solidario. COPE Coruña y Sanbrandan se dan la mano para endulzar la Navidad a quien más lo necesita, para que en las familias de A Coruña haya un roscón de Reyes el 6 de enero.

Se puede colaborar hasta el 5 de enero. Para ello, hay que pedir un roscón en cualquier tienda de Sanbrandán. Nos darán un ticket y Sanbrandán donará un roscón a Cáritas en nuestro nombre y otro por parte de la empresa.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Noela Bao Entrevista a Fernando Buendía, coordinador de tiendas de Sanbrandan

La idea de extender la ilusión navideña a quien lo necesita

Geli Díaz forma parte de la asociación Ronsel y es el alma máter del Roscón Solidario. El proyecto nació hace diez años y ahora se emociona al ver dónde ha llegado su idea porque “ya la gente lo mete en su programa de Reyes” y “hace un poquito de economía familiar” y apartan dinero para el roscón solidario.

Es importante dejar nuestros datos cuando compremos el roscón, porque la solidaridad puede tener premio en un sorteo que se hará el 7 de enero gracias a la colaboración de Sanbrandán, RC Deportivo de La Coruña, Basquet Coruña, Árbore da Veira y Delta Cafés.