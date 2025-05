¿Tienen cerebro los árboles? El neurocientífico Timothy Marzullo responde desde A Coruña

Coruña - Publicado el 10 may 2025, 20:00 - Actualizado 10 may 2025, 20:05

El Centro de Arte Fundación María José Jove y el Centro de Formación y Experimentación Agraria de Guísamo, perteneciente a la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal) presentan el ciclo Reverdecer, un ambicioso programa de divulgación científica, artística y social que pone el foco en la conservación de los bosques autóctonos como herramienta clave frente al cambio climático.

El punto de partida de este ciclo será la conferencia “Ecofisiología Vegetal”, impartida por el reconocido científico y divulgador Timothy C. Marzullo. Se celebrará el martes 13 de mayo a las 10h en el Centro de Formación y Experimentación Agraria de Guísamo, en el municipio coruñés de Bergondo.

Está abierto el plazo para acudir a la jornada. Las inscripciones son gratuitas previa inscripción en el siguiente correo electrónico: cfea.guisamo@edu.xunta.gal

La inteligencia vegetal

El Dr. Timothy C. Marzullo es un destacado investigador y cofundador de la empresa Backyard Brains, con más de 20 años de experiencia en ingeniería neuronal y neurociencia. Su conferencia se centrará en los últimos avances en ecofisiología vegetal, mostrando cómo el estudio de las plantas y su comportamiento contribuye a los esfuerzos globales de conservación de los bosques y la biodiversidad. Será una ocasión para adentrarse en la inteligencia de las plantas y comprender su papel esencial en el equilibrio de los ecosistemas.

Timothy Marzullo

El proyecto Reverdecer

El proyecto Reverdecer pretende generar conciencia sobre la importancia de la conservación y la biodiversidad en los bosques autóctonos, vitales para la lucha contra el cambio climático. Se materializa en 4 acciones y la primera de ellas es la conferencia de Timothy Marzullo.

El "o Avó" de Chavín, el bosque de los gigantes

En el mes de noviembre, František Baluška impartirá la conferencia Neurobioloxía vexetal e comunicación multiespecie, mientras que entre octubre y noviembre, en el CFEA de Guísamo se llevará a cabo el Laboratorio experimental divulgativo.

El programa se completa con un programa educativo que cubre todo curso escolar 2025/2026, titulado Proyecto de mediación e educación nas escolas: A escola que crea bosque.