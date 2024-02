Carolina Pan: "Es muy duro el post cáncer. Queda el miedo a que el cáncer vuelva"

Decía John Lennon que "la vida es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes". Por eso nos pasa muchas veces que la vida nos para. A Carolina Pan la vida la paró un 26 de marzo de 2021 cuando le diagnosticaron un cáncer de mama triple A-, el cáncer de mama más agresivo que existe. Casi tres años después puede decir que fue una lucha titánica pero que sigue aquí para contarlo. A pesar de que lleva dos años en remisión asegura que el cáncer es un "mal sueño que aún existe y todavía pasó muchas noches sin dormir".

Asegura que la parte buena de haber tenido cáncer es el "aprendizaje de vida gigantesco, el mayor aprendizaje de mi vida". "Y mucha madurez". Explica que hasta que llegó esta enfermedad, ella pensaba que era una persona "madura", pero fue ahí cuando se dio cuenta de que no era lo "suficientemente madura".

Apunta, sin embargo, que no todo termina cuando se vence al cáncer. "El post cáncer es muy duro. Es algo que no quiere saber todo el mundo y menos una persona que ahora mismo se encuentra pasando por la enfermedad pero el post cáncer es duro", subraya. "La vida después de todo esto nunca vuelve a ser igual".

Tras superar un cáncer, al menos en su caso, queda "miedo. De repente tienes un dolor de espalda que te dura más de tres días, un dolor de cabeza que te dura más de cuatro días y tu cabeza ya está: será el cáncer. ¿Habrá vuelto? ¿Será metástasis? Que es el miedo más grande que tiene una personas después de haber pasado por un cáncer". Afirma que también vives la "vida más intensamente. Yo vivo las cosas mucho más intensas, me fijo más en las cosas pequeñas que antes no me fijaba". Porque, señala, "siempre vivo un poquito más rápido que los demás porque siento que no tengo tanto tiempo como el resto del mundo".

El cáncer, causa de vulnerabilidad social y económica

En la parte práctica de la vida hay datos para la reflexión. Por ejemplo, según la Asociación Española contra el Cáncer, esta enfermedad supone un mayor riesgo de perder el trabajo. Las posibilidades de estar desempleado entre los supervivientes de cáncer son un 34% más altas que las de la población en general.

La vida se complica "muchísimo", explica Carolina Pan. "Yo, por ejemplo, llevo dos años en remisión, sin cáncer, pero si yo quisiera pedir una hipoteca, aún tengo que esperar tres años. Y no tener ninguna recaída". Y es que para que un banco conceda una hipoteca a un paciente oncológico tienen que pasar cinco años sin rastro de cáncer y si en el transcurso de ese tiempo se vuelve a recaer el contador vuelve a empezar de cero

Lo mismo pasa con un seguro médico privado. A estos pacientes no se les permite. "Un día me llaman por teléfono y me dicen mira que te quiero ofrecer un seguro privado y lo primero que le dije es soy paciente oncológica. Directamente escuché pof. No me dijo ni espero que estés bien ni que todo te vaya bien, directamente colgaron y da mucha rabia porque no hemos pedido tener cáncer, simplemente nos ha tocado". Por eso, entre otras cosas, Carolina pide el derecho al olvido oncológico.

También demanda más financiación para investigación. "Vemos las grandes noticias que son maravillosas como una vacuna para el cancer de mama pero esos trataientos nunca los vemos en la Seguridad Social". Por eso exige el "derecho para todo el mundo a ese tratamiento porque muchas veces es el que nos va a salvar la vida".

En este día mundial contra el cáncer asegura que es "muy difícil" lanzar un mensaje a los que todavía están peleando. Sabiendo lo que es asegura que es un "momento muy complicado". Por eso, a las personas que están en tratamiento les dice "es tu enfermedad. Hazlo como quieras. Si un día quieres llorar, llora; si quieres bailar, baila; si quieres pasar todo el día durmiendo, hazlo".Su "mejor palabra" apunta es "esperanza y que confíen ciegamente en sus médicos".