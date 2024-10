Cómo cambia la vida si te escogen para ser jurado popular

Este martes ha comenzado, con la elección del jurado popular, el juicio por el crimen de Samuel Luiz, el joven de 24 años que falleció en 2021 tras una brutal paliza en el paseo marítimo de A Coruña. El juicio se extenderá en principio hasta el 18 de noviembre.

Y al mismo tiempo, continúa el juicio por el asesinato de la panadera de O Birloque, Mónica Marcos. Estos dos juicios tienen algo en común, además de que se celebran en la Audiencia Provincial de A Coruña: son con jurado popular.

¿Qué es un jurado popular?

El jurado popular es una forma de que la ciudadanía participe en la justicia, y que la propia justicia se haga más democrática. Cualquier persona mayor de 18 años que sepa leer y escribir puede ser convocada para formar parte de este órgano.

Cada dos años se realiza un sorteo entre las personas que componen el censo electoral de una provincia, pero no todas pueden ser seleccionadas finalmente. Muchas veces se cuestiona que no sepan de leyes, algo a lo que contesta José Antonio Ramos es profesor de Derecho Penal en la Universidade da Coruña. “La idea es justo esa. No pueden saber de Derecho”, asegura. Él mismo sería excluido porque “cuento con una ventaja respecto a los demás jurados, soy capaz de convencer”. Por ejemplo, a otro miembro “si el profesor de Derecho Penal, que es el que sabe, me dice que aquí hay que votar estos dos otros, yo voy a votar lo que me diga este señor”, añade.

En todo caso, quien sea convocado tiene el “deber público inexcusable” de asistir y “tiene derecho a no asistir a su jornada de trabajo” sin que afecte a su salario. Formar parte de un jurado popular no supone retribución alguna, pero sí dietas en caso de traslado o alojamiento, si el lugar del juicio no está en el lugar que vive la persona convocada. Alguien de Cedeira puede ser convocado para un juicio en A Coruña, sin ir más lejos.

La fórmula presente en el sistema jurídico español y se utiliza para casos juzgados por Audiencias provinciales. Se implantó en 1995 en la Ley del Jurado para ciertos delitos penales. Homicidios, amenazas o cohecho, entre otros

La experiencia de Edu como jurado popular

Por un allanamiento de morada fue por el que Edu recibió la llamada de la justicia. Aunque más que llamada, la comunicación fue epistolar: primero recibió una carta en la que le decía que había sido seleccionado en el sorteo para formar parte de un jurado popular. “Explicaban: ha sido preseleccionado como jurado, porque la selección final se hace en el propio juzgado. Entonces estás preseleccionado y te ponen una fecha para presentarte, que en mi caso fue en los juzgados de Santiago”, comenta.

El caso es que, llegado el momento, se le olvidó, pero enseguida lo sacaron de su despiste. “Yo estaba tranquilamente por la calle paseando el perro. Me llamaron diciéndome que me tenía que presentar allí y yo les dije que podía ir otro día porque... bueno, se me había pasado. Me dijeron que no y tuve que salir escopetado desde aquí”. ´Él vive en Miño y “tenía que estar allí en menos de 45 minutos”.

En ese momento se celebraba la selección del jurado, un proceso al que convocan, como Edu, a 36 personas. Para que se pueda constituir, tienen que asistir al menos 20, y finalmente quedan once. Siempre son nueve miembros del jurado y dos suplentes. Los selecciona el juez o jueza, y él fue uno de los integrantes. Otros no llegaron a quedarse: “lo que marcaba la diferencia era tu condición laboral, básicamente. Y el nivel de conciliación que necesitabas tener con tu familia”. Así, “hubo mucha gente que argumentó que por temas de trabajo y de familia les era muy complicado" y, finalmente, volvieron a sus casas.

¿Qué hace un jurado popular?

Durante el juicio, las personas integrantes del jurado popular están pendientes de todas las sesiones y de cómo se desarrolla. Lo más posible es que vean pruebas que pueden incluir imágenes de autopsias o de cámaras de videovigilancia, o que escuchen testimonios nada agradables. Pueden preguntar lo que vean oportuno a los acusados o testigos. “No pueden preguntar por sí mismos, sino que le presentan la pregunta a la presidenta del jurado”, cuenta el docente.

Noela Bao Audiencia Provincial de A Coruña

Terminadas las jornadas de vistas, llega el momento de deliberar, y esto significa decidir si los hechos que se juzgan están o no probados. Esto se hace a través del objeto de veredicto, un cuestionario cerrado que pasa la jueza. “El objeto del veredicto es un cuestionario numerado en el que, en párrafos separados, se les van poniendo hechos y tienen que declarar: probado o no probado”. Un ejemplo así podría darse en el juicio por el asesinato de Samuel Luiz: “tal día a tal hora, Samuel Luis estaba en compañía de tal amiga y se le acercó esta persona diciendo, no me grabes maricón. ¿Probado o no probado? Ellos tienen que votar”, cuenta Ramos.

¿un miembro del jurado popular tiene que estar aislado?

“Mientras nosotros no llegáramos a un acuerdo para dictar sentencia, no podíamos volver a nuestras casas y nosotros no podíamos comunicarnos con nadie. Nos habían requisado nuestros teléfonos móviles”, relata Edu. Lamenta que “nosotros aparecimos allí en el juicio sin saber esto y sin saber cuánto tiempo nos podía llevar” aunque finalmente “era un caso pequeño y al final conseguimos deliberar el propio día”.

En ese momento de la deliberación sí que tienen que estar completamente aislados y, en principio, durante todo el proceso deben guardar aislamiento y tienen el deber de guardar secreto sobre las deliberaciones. ¿Esto significa que los miembros del jurado del Caso Samuel estén encerrados durante un mes? Una situación así “se lleva con una poca flexibilidad", cuenta el profesor de Derecho Penal. “Hay un deber de estar aislados pero se lleva con un poco de manga ancha porque si no es completamente inviable. Es decir, meter a una persona con una burbuja durante un mes, sobre todo un caso del que ya todos hablan, sería inviable y contraproducente para los pobres jurados. Que de repente no pueden llevar al niño al colegio por la mañana porque están metidos en un motel con los otros”, detalla el profesor.

¿Qué pasa si no hay acuerdo?

En todo caso, como en todo juicio con jurado, el veredicto tendrá que salir por mayoría. Tendrán que ponerse de acuerdo 7 de los 9 miembros si es contra cada uno de los acusados y 5 si es favorable. A partir de esos hechos, la jueza se encarga de dictar sentencia. En caso de no alcanzar consenso, ojo: tendría que disolverse el jurado, elegirse otro y fijar fecha para un nuevo juicio.