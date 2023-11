Cae el Gordo en A Coruña: reparten siete millones de euros en la Calle de la Torre

No son ni las 9 de la mañana y a Jorge se le acumula el trabajo. El teléfono no para de sonar y la televisión está en su administración, Torre de Oro. Está, cómo no, en la calle de la Torre de A Coruña. La expectación es normal: no todos los días uno reparte siete millones de euros en un solo premio. Más en concreto son 6.918.986 euros lo que corresponde a un acertante de primera categoría del sorteo del Gordo de la Primitiva de este domingo.

A Jorge lo avisaron anoche y todavía está “en el aire”. “Me pilló de sorpresa”, reconoce, y hace cálculos. “Una barbaridad, una pasada... son más de mil millones de las antiguas pesetas”.

Difícil saber quién acertó

Lo que desconoce es quién salta este lunes de alegría más que él: “Solo hubo un acertante, no sé si es una peña... me imagino que no”. No sabe si el boleto fue automático o manual porque “ya no nos dan esta información” porque “mucha gente quiere permanecer en el anonimato” .



Vídeo Administración de la Calle de la Torre





Este lotero espera que la racha siga ahora en Navidad. “La máquina está calentita”, nos cuenta. En abril, ya repartieron un millón de euros de un premio de Euromillones. Ahora, resalta, el premio se multiplica “por siete”. Y lo curioso es que ni uno ni otro son los sorteos preferidos por la gente, que se decanta por “la Bonoloto y la Primitiva” habituales.

La combinación agraciada en el Gordo de la primitiva fue: 2, 12, 21, 48 y 15. El reintegro, el 4. El premio ha sido tan abultado porque no ha habido acertantes en segunda categoría.