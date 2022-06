Bicicoruña subirá su cuota anual a 40 euros y permitirá abonos mensuales para turistas

Bicicoruña subirá su cuota anual a 40 euros tras la renovación del servicio. Lo ha anunciado este martes el concejal de Urbanismo e Mobilidade de la ciudad herculina, Francisco Dinís Díaz Gallego. La nueva tarifa supone un incremento de 10 euros respecto al coste actual.

Además del encarecimiento de cuota, las nuevas tarifas incorporarán la posibilidad de abonos mensuales para permitir el uso ocasional del servicio municipal de alquiler de bicicletas. En ambos casos, entrarán en vigor el 12 de julio, cuando se reanude el servicio.

Las bicis eléctricas de Bicicoruña estarán disponibles a final de junio y obligarán a un parón del servicio No habrá alquiler durante 12 días para poder completar la colocación de las nuevas bases

TARIFA ANUAL: MÁS CARA Y MENOS TIEMPO DE USO

Con la tarifa anual, vigente durante un año natural desde el alta, se podrán retirar de forma gratuita las bicicletas mecánicas, como hasta ahora. En el caso de las eléctricas, no se cobrarán hasta el 31 de julio de 2023 para, según el concejal, “fomentar” la utilización del servicio de alquiler con unas tarifas “más económica que Madrid y Barcelona” y “similares a Valencia y San Sebastián, con un equipamiento más moderno”.



A partir de 2024, sí habrá que pagar por el uso de estos vehículos con asistencia al pedaleo. Los 20 minutos iniciales serán gratis y luego se cobrará un céntimo por minuto con esta modalidad.





Es llamativo que, además de encarecerse el servicio, se reduce el tiempo de uso de los vehículos, de las dos horas ininterrumpidas que había desde que echó a andar Bicicoruña a un máximo de una hora. “Entendemos que en esa hora cualquier movimiento por la ciudad está más que garantizado”, señaló el edil, que explicó que este recorte pretende evitar que “alguien pueda coger una bicicleta y retenerla más tiempo del necesario”.

A partir de ahí, se cobrará una recarga de cinco euros por hora “para evitar un uso indebido de BiciCoruña” según el comunicado del Ayuntamiento. En todo caso, se permitirá volver a retirar la bicicleta diez minutos después de que sea depositada. Hasta ahora, esto era posible de inmediato.

Las personas que se hayan hecho socias o hayan renovado su abono antes de la paralización del servicio no sufrirán cambios en la tarifa hasta la renovación de su cuota anual. Por lo tanto, podrán disfrutar de las bicis por 30 euros hasta que se cumpla un año natural del alta. Se compensará el mes que ha estado inactivo Bicicoruña por el cambio de sistema.

TARIFA OCASIONAL PARA TURISTAS

Por otra parte, se crea una modalidad de uso ocasional. Tendrá un coste de diez euros y permitirán “el uso de la red por parte de personas que visitan A Coruña de fuera”, señaló Díaz Gallego.

En este caso, sí habrá que pagar a mayores por el uso de bicicletas mecánicas un coste por minuto de 0,015 euros. Para las eléctricas, el precio es de 0,03 euros el minuto. El tiempo máximo de uso en esta modalidad es de dos horas ininterrumpidas. A diferencia del anterior, no se permitirá volver a retirar la bicicleta de la estación una vez depositada.

El servicio ya no estará vinculado obligatoriamente a la Tarjeta Millenium. Tanto las altas como la retirada de bicis se podrán tramitar a través de la nueva app de Bicicoruña, lo que facilitará esta posibilidad.



REANUDACIÓN EL 12 DE JULIO

Las nuevas tarifas entrarán en vigor el 12 de julio, cuando comiencen a funcionar las nuevas bicicletas y el cambio de las 23 estaciones actuales, que han sido trasladadas y adaptadas a los vehículos eléctricos. Se pasará de 190 bicicletas a un total de 514, todas nuevas. 342 serán mecánicas y 172, eléctricas.

En lo inmediato, las mejoras no se refieren a una mayor extensión del servicio en los barrios de la ciudad. Las nuevas 33 estaciones, que cubrirán zonas como Novo Mesoiro, Adormideras o Expocoruña, todavía no están listas aunque “ya se está trabajando” sobre el terreno en algunas de ellas, apuntó Díaz Gallego.

DUPLICAR LOS ABONOS

La intención del gobierno local es duplicar el número de personas usuarias de Bicicoruña hasta las 10.000 en 2023 o que el sistema deje de ser deficitario. Y, sobre todo ello, incorporar la movilidad ciclista de lleno al día a día de A Coruña, con la progresiva apertura de más tramos de carril bici o de itinerarios ciclables en zonas 30.