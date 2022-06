Las bicis eléctricas de Bicicoruña estarán disponibles a final de junio y obligarán a un parón del servicio

Las bicicletas son para el verano, al menos las eléctricas. El Ayuntamiento de A Coruña ha adelantado este martes las mejoras que tendrá el servicio de alquiler municipal Bicicoruña en las próximas semanas. Para ello, la alcaldesa, Inés Rey, y el concejal de Movilidad, Fran Dinís Díaz, han probado las bicis en los Cantones.

La alcaldesa y el concejal de Movilidad prueban las nuevas bicis de Bicicoruña





Los vehículos y las bases estarán disponibles a final del mes de junio. Se ha renovado todo el parque móvil del servicio de alquiler, con la incorporación de 514 bicis nuevas, frente a las 180 actuales. De ellas, 172 son eléctricas y 324, mecánicas.

RENOVACIÓN DE TODAS LAS BICIS

Los vehículos, de “última generación” según la regidora, tienen tres marchas modelo Shimano Nexus, sillín regulable de 25 centímetros, sistema de frenado en las dos ruedas de tambor evolucionado y todo lo necesario en cuanto a “ergomía, confort y facilidad” de uso. Las eléctricas cuentan con un sistema de asistencia al pedaleo proporcional a la fuerza aplicada y una autonomía de 60 kilómetros.

Vídeo Así son las nuevas bicis eléctricas de Bicicoruña





Todos tienen GPS y portaequipajes. Las eléctricas tienen un peso de 27,5 kilos y con una cobertura trasera negra con el dibujo de un rayo. Las mecánicas, de color azul, pesan 21,5 kg.

FUNCIONAMIENTO DE LAS BASES

Las nuevas bases, por su parte, cuentan con posibilidad de recarga en todos los puestos y sistema antivandalismo . Un botón de averías permitirá conectar automáticamente con el servicio de mantenimiento en caso de encontrar algún vehículo defectuoso.

Para extraer la bici se podrá contar, como hasta ahora, con la tarjeta Millenium, que funcionará sin contacto, o con la APP de Bicicoruña. Esta aplicación móvil se renovará completamente y el sistema será distinto: se tendrá que escanear el código QR que hay en la bicicleta para poder retirarla. Bicicoruña también estrenará nueva web.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

PARÓN Y NUEVAS TARIFAS

La puesta en marcha del nuevo sistema obligará a suspender el servicio de alquiler durante 12 días, debido a las labores de mantenimiento. Las obras, que contemplarán la instalación de 10 de las 23 bases eléctricas, comenzarán el 13 de junio. Simultáneamente, se retirarán las bases actuales.

Para compensar a las personas que ya son usuarias de Bicicoruña por el parón, se les añadirá 15 días extra respecto a su abono anual. Podrán acceder al nuevo servicio tramitando su activación en las nuevas aplicaciones.





A finales de mes, se prevé incorporar nuevas modalidades de uso como el pago por minuto. Todavía no está decidido cómo serán estas nuevas tarifas, pero en todo caso se contempla permitir un uso ocasional de la bici, por ejemplo por parte de turistas o personas que no sean de A Coruña y tengan la Tarjeta Millennium. No se descarta la subida de la cuota anual, ahora mismo situada en 30 euros, para quien quiera usar los vehículos eléctricos.

EXTENSIÓN A TODA LA CIUDAD

Antes de final de año, se prevé estrenar además el nuevo mapa de estaciones de Bicicoruña, que contempla la extensión del servicio a prácticamente toda la ciudad, con más del doble de puestos. A las 23 bases actuales se sumarán otras 32, hasta llegar a 55.

Bases de Bicicoruña previstas en la ampliación









Así, el servicio de alquiler de Bicicoruña llegará a lugares como Agrela, Marineda City, Pocomaco, Expocoruña, Novo Mesoiro, la playa de Oza o Adormideras. Con estas mejoras, el ayuntamiento espera duplicar el número de personas que usan Bicicoruña de las 5000 actuales a 10.000, aunque en principio no está previsto ampliar la plantilla del servicio, que depende de la empresa pública Emusa.