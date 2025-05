El Banco de Alimentos de A Coruña necesita tu ayuda: "Ya no tenemos ni una gota en el almacén"

Mayo es un mes para ser solidario. Y el Banco de Alimentos Rías Altas lo espera, valga la redundancia, como agua de mayo. A día de hoy, sus estanterías están "un poquito bajas" como reconoce su presidente, Manuel Mora. Y es que lo recogido en la Operación Kilo del mes de marzo "ya se ha despachado". Por eso, "la recogida del mes de mayo nos va a venir muy bien".

Necesitan, entre otras cosas, productos no perecederos y alimentos precocinados, "así evitamos el consumo energético", subraya Manuel. Entre los productos más demandados actualmente, el aceite. Ahora mismo se están demandando "en torno a 5000-6000 litros mensuales y ya no tenemos ni una gota en el almacén".

¿alimentos o dinero?

No sólo productos también agradecen el dinero porque "la ventaja que tiene el dinero es muy importante y es que compramos los alimentos que no nos dona la gente. Por ejemplo, no se le ha ocurrido a la gente donar pañales, pues con las aportaciones económicas compramos pañales. Vamos a comprar lo que la gente no se le haya ocurrido o no haya podido donarnos, y en la medida en que vamos agotando las existencias, con ese dinero, vamos reponiendo todo lo que nos hace falta".

peticiones denegadas

El Banco de Alimentos Rías Altas da cobertura a las entidades que trabajan con los más vulnerables. A día de hoy serían unas 24.360 personas las que se beneficiarían de los alimentos que proporciona BalRial. Manuel asegura que nunca han querido decir que no a las peticiones que les llegan pero reconoce que lo que pueden dar a día de hoy "no llega al 15% de lo que necesita una persona cada día y es que no tenemos más".

recogidas mayo

Las recogidas de este mes son "muy importantes" porque, asegura, "nos tiene que durar hasta principios de septiembre". Señala que en septiembre "ya tenemos que comprar alimentos". Para conseguir llegar hasta ahí, indica, necesitarían recoger en este mes unos 150.000 kilos de alimentos "más o menos".

VOLUNTARIOS

Para conseguirlo se necesitan voluntarios. El presidente del Banco de Alimentos Rías Altas asegura que hay una enorme diferencia entre la cantidad recogida si hay voluntarios en los supermercados que si no los hay. Han hecho un cálculo que apunta a que "cuando tenemos una persona o dos en cada uno de los supermercados se recoge un 95% más de alimentos que cuando no hay una persona. Donde tenemos un carrito con un cartel, ahí se recoge prácticamente nada, un 5%. De ahí, la importancia de los voluntarios que estén en ese momento echando una mano", señala.

En este sentido, necesitan unos 250 voluntarios, unos 800 en toda la provincia coruñesa. La labor que realizan consiste en "estar presentes e informar a los clientes que van entrando en el supermercado de que estamos en una campaña de recogida de alimentos". Explica, además, que tienen que entregar un flyer en donde se indica los alimentos que más se necesitan. Y, señalarles a las personas que acuden al supermercado, que también tienen la opción de hacer un donativo en caja.

Noela Bao Cartel en la entrada de la nave del Banco de Alimentos Rías Altas

Se necesitan muchos voluntarios porque "hay supermercados que tienen dos entradas. Entonces, hay que estar cubriendo, cada una de las entradas". "Es una labor de acercamiento al cliente que generosamente nos puede dejar algo para hacer llegar a las personas que están pasándolo mal ahora", añade.

Para ello, se realizan turnos de mañana y tarde de unas dos horas cada turno, entre las diez de la mañana y las nueve de la noche con una pausa al mediodía porque "no suele haber muchos clientes entre las dos y las cuatro".

Para apuntarse hay que acceder a la página web del Banco de Alimentos Rías Altas y cumplimentar el formulario disponible, dirigir un correo electrónico a voluntarios@balrial, org o llamar al teléfono 604 00 12 06.