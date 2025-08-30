Luis de la Fuente llama a Aleix García tras confirmarse la baja de Gavi

Aleix García, internacional absoluto y jugador del Bayer 04 Leverkusen se unirá el próximo lunes 1 de septiembre a la concentración del combinado nacional para disputar los primeros partidos de clasificación para el Mundial 2026 que va a enfrentar a España contra Bulgaria y Turquía.

Pablo Páez Gaviria, 'Gavi', centrocampista internacional del Barcelona, sufre unas molestias en la rodilla derecha que le impedirán jugar con su club en Vallecas el domingo y concentrarse el lunes con la selección española, causando baja para participar en los dos primeros partidos de clasificación al Mundial 2026, ante Bulgaria y Turquía.

La Federación Española de Fútbol (RFEF) hizo oficial la baja de Gavi tras hacerlo el Barcelona. El centrocampista sufre unas molestias en la misma rodilla que se lesionó en un partido con la selección, cuando sufrió una rotura completa del ligamento cruzado y se dañó el menisco externo.

"El jugador del FC Barcelona, Pablo Páez Gaviria, 'Gavi', causa baja de la convocatoria de la Selección Española por molestias en su rodilla derecha", informó la RFEF.