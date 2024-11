El Banco de Alimentos de A Coruña busca voluntarios para su Gran Recogida: "Es muy satisfactorio"

Se buscan voluntarios. El Banco de Alimentos Rías Altas presenta su Gran Recogida. Se van a desplegar entre el 22 y el 24 de noviembre en los principales supermercados y grandes superficies de Galicia y, se necesitan voluntarios. Carmen Rodríguez es una de esas personas generosas que dedican parte de su tiempo a ayudar a los demás.

Apunta que llegó al Banco de Alimentos tras la muerte de su marido. "Me decidí porque murió mi marido y eché dos años un poco perdida. Se me ocurrió pensar en el Banco de Alimentos y vine hace once años y estoy encantada de la vida". Como Carmen está Miguel Anta. En su caso, ya colaboraba con Cáritas yendo al Banco de Alimentos a recoger los productos para las personas vulnerables que atiende la ONG de la Iglesia.

Asegura que para él es "un capítulo importante a nivel personal" porque es un "voluntariado circunstancial, ocasional". Miguel colabora en las acciones especiales como ésta de la Gran Recogida. La labor de Carmen va mucho más allá. Ella recibe "los productos frescos que nos mandan los supermercados y los distribuyo a las entidades que los necesitan. Hay unas entidades que los reparten en el día y hay otras que no. Mi trabajo es distribuirlos a la gente que los va a consumir en el día".

Carmen trabaja de voluntaria todos los días, de lunes a viernes, de nueve de la mañana a una del mediodía. Si no hay mucho trabajo Carmen se permite librar un día, pero, últimamente, reconoce que hay "mucho trabajo". "Estuvimos con lo de Valencia, ahora estamos con la Gran Recogida y se nos vienen las Navidades. Encima cada vez hay más gente que necesita comida. Y tenemos un trabajo terrible", añade.

Noela Bao Almacén del Banco de Alimentos Rías Altas

¿Qué gana uno siendo voluntario?

Cuando hablamos de voluntarios, solemos pensar en la ayuda que esa persona ofrece a los demás, pero qué gana uno siendo voluntario. Carmen destaca que le aporta "mucha satisfacción, una satisfacción muy grande". En la misma línea se expresa Miguel. Subraya que, para él, es una "satisfacción inmensa. Me encanta este voluntariado así tan circunstancial, tan puntual porque es un voluntariado anónimo".

"Llegas a un supermercado en el turno que has elegido tú y cerca de tu casa", señala Miguel. Desde hace unos años participa como voluntario con sus cuatro nietos, "siempre dedicamos un par de horas, como si fuéramos al cine. Es muy satisfactorio para mí y para los niños que van tomando conciencia de que media humanidad pueda ayudar a la otra media".

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE HAYA VOLUNTARIOS EN LOS SUPERMERCADOS?

Carmen y Miguel apuntan que con la presencia de voluntarios en las superficies comerciales "se recoge mucho más. Pero si no hay voluntarios pues la gente, mucha, ni se da cuenta de que hay allí unas cajas para recoger alimentos". Miguel reconoce que los compradores "algunos pasan en plan incógnito" pero "la inmensa mayoría somos conocedores de lo que hacen los bancos".

Los voluntarios informan a los clientes que entran en el supermercado de los dos tipos de donación que son en especie o en dinero en la caja y los productos que más se necesitan. Cuando salen los clientes que donan algo, los voluntarios lo recogen y lo colocan en las cajas.

¿Cómo hacerse voluntario para la gran recogida?

Tanto Miguel como Carmen animan a los ciudadanos a que se apunten como voluntarios en la Gran Recogida. Destacan que son "dos horas" y que sentirán "una satisfacción muy grande de poder ayudar. Y a ellos no les causa trastorno ninguno porque le pueden poner el horario que quieran, de nueve de la mañana a nueve de la noche". También pueden ejercer esa labor desde el supermercado más "cerca" de su domicilio.

Hacer este voluntariado, apunta Miguel, es "muy fácil". "Si me da vergüenza dirigirme a la gente, pues puedo hacer otras labores. Si no quiero informar, puedo colocar. El que tenga más soltura para hablar es el que se dirige a la gente. Siempre en el voluntariado estás acompañado de otra persona, en parejas".

Si quieres participar como voluntario en la Gran Recogida de Alimentos sólo tienes que apuntarye en el teléfono 604 001 206, también en la web del Banco de Alimentos Rías Altas y en el correo voluntarios@balrial.org