Así funciona el banco de pelucas del CHUAC para pacientes de cáncer

Cada día se diagnostica en Galicia un caso de cáncer de mama gracias a la extensión de las mamografías rutinarias. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer, de algún tipo, a lo largo de su vida. Cada vez hay más tratamientos para curar tumores malignos, pero en algunos casos es necesario acudir a la quimioterapia. Las terapias más agresivas vienen con efectos secundarios de todo tipo, y uno de los más devastadores psicológicamente es la pérdida de pelo.

Para afrontar este momento y ayudar a que el cáncer no les robe la identidad, muchas pacientes usan pelucas durante los tratamientos. Pero no siempre son asequibles para todos los bolsillos. Una de pelo natural puede llegar a 300 euros. Por eso, el Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) puso en marcha en 2009 el banco de pelucas en el Abente y Lago. Se ceden gratuitamente para que las pacientes las usen durante el tratamiento y las devuelvan cuando terminen la quimio y vuelva a crecer el pelo.

DONACIÓN GRATUITA DE PELUCAS

El alma máter del proyecto fue Carmen Cereijo, supervisora de la Unidad de Mama del CHUAC. Cuenta que no compran pelucas, sino que recuperan las de "aquellas pacientes que finalizan los tratamientos” y las deciden donar para ponerlas a disposición de otras mujeres.

Reconoce los beneficios psicológicos que tiene el usar una peluca para las mujeres. “En muchos pacientes el mayor inconveniente del tratamiento de quimioterapia es, en algunos casos, que va a sufrir alopecia”. Hoy no todas las terapias la provocan, pero para algunas mujeres, “es el efecto secundario más traumático” y es el momento en que “es consciente de que está con un cáncer”.

El banco se nutre de las donaciones de otras pacientes, particulares o peluquerías. Y algo importante: no se puede donar cabello directamente porque no tienen la capacidad para transformarlo en pelucas. “Hay que reconocer que las mujeres jóvenes llaman casi todos los meses, queriendo donar pelo, lo cual es agradecer, pero nosotros somos enfermeras, no podemos hacer las pelucas”.



EL CASO DE CAROLINA

Carolina Pan pasó por un cáncer de mama y desde la tercera quimioterapia notó la caída del cabello. En la quinta, decidió raparse. "Yo tenía una melena súper larga y por consejo de los médicos primero me corté la coleta y después me hice el otro corte, poco a poco, para irme acostumbrando a mi nueva yo a la nueva yo que iba a ser durante un año”.

Ese momento fue para Carolina “el primer bofetón que te da la enfermedad”. “No solo pierdes el pelo de la cabeza, también pierdes las cejas, las pestañas... pierdes totalmente tu identidad, tu forma de ser...”

LA ALTERNATIVA DE LOS TURBANTES

En el caso de Carolina, la alopecia fue un shock. Le regalaron una peluca natural pero no se veía con ella puesta. Prefería los turbantes y pañuelos, que le ayudaban a sentirse mejor. “Aprendí a sacarme partido con pañuelos de colores vivos combinarlos con la ropa y sobre todo a ponerlos de maneras muy diferentes”. Gracias a los tratamientos, el cáncer de Carolina está controlado. Lleva año y medio en remisión, y ahora, ya con media melena, se dedica a divulgar ym entre otras cuestiones, ayuda a otras pacientes a ponerse pañuelos.









A las mujeres que están con el tratamiento, les manda “millones de ánimos” “¿El pelo crece? Sí, efectivamente, sabemos que el pelo crece pero es un momento muy muy duro y sólo lo entendemos quienes lo pasamos o quienes lo viven a nuestro lado”, asegura.