Agenda de A Coruña fin de semana, 8-11 agosto de 2025

El Festival Noroeste Estrella Galicia suma a sus escenarios la playa de Riazor y O Portiño. La programación incluye a artistas como Gustavo Almeida, Revel Velveto Leria, Esta noche llegarán a la arena Carlos Ares, Luar na Lubre y Grande Amore. El sábado, la música sonará en Riazor con Guadi Galego, Siloé y The Vaccines.

Además, en O Portiño se inaugurará el Mercado de la Cosecha, con productos locales y música de DJs todo el fin de semana. Y el último punto del Noroeste es el Mercado de Discos do Noroeste, hasta el sábado en el Mercado de San Agustín, con más de 20.000 vinilos y CDs.

Feria do libro y Mostrart

Los Jardines de Méndez Núñez son el epicentro de la Feira do Libro y la feria de artesanía Mostrart. La Feira do Libro ofrece una programación continua con firmas de autores, talleres y charlas durante este fin de semana. Desde el espectáculo de Paco Nogueiras este viernes a Cristina Pato o Pedro Torrijos el domingo.

Noela Bao Fuente-Estatua dedicada a Curros Enríquez en A Coruña

Por su parte, Mostrart estrena visitas guiadas los viernes para conocer el trabajo de los artesanos. Son a las 11:30h a las 18h. La feria continuará hasta el 31 de agosto en el Cantón Pequeño.

Alfarería y conciertos en Santa Cruz

Alfaroleiros continúa en Santa Cruz, su trigésimo primera edición hasta el domingo con venta de piezas únicas de alfarería, demostraciones, talleres y espectáculos.

Concello de Oleiros Alfaroleiros

Destaca el concierto de Carlangas a las 22h de este viernes en la Praza Esther Pita. Seguirán hasta el domingo por lo demás los bautismos de barro o los espectáculos infantiles.

Habaneras, conciertos, fútbol y estrellas

Más allá de festivales y ferias, la agenda coruñesa se completa con el Certamen de Habaneras, que traslada su escenario a la plaza de María Pita. Conciertos de siete corales, repartidos entre el viernes y el sábado. Y en María Pita, el domingo, actuará Zahara.

El sábado también se disputará el Trofeo Teresa Herrera de Fútbol en el Estadio de Riazor. Para los amantes de la astronomía, la Casa das Ciencias ofrecerá del 9 al 17 de agosto sesiones especiales en su planetario para aprender a observar la lluvia de estrellas de las Perseidas.

Casa de las Ciencias de A Coruña

Actos más allá de la ciudad de A Coruña

Las fiestas también llegarán a Vimianzo, con orquestas como París de Noia y Panorama, y a Zas, donde la 40ª Festa da Carballeira presenta un cartel enteramente femenino con artistas como Tanxugueiras, SÉS, Mercedes Peón o Agoraphobia.

Javier Bragado Tanxugueiras en A Coruña

En Oleiros comienzan las rutas guiadas por el Monumento Natural da Costa de Dexo e Serantes y se organizan actividades familiares en la playa de Bastiagueiro.

Bergondo celebra el sábado su primera 'Festa da Familia' en Lubre, con comida, juegos y talleres. En Corme, la cultura y la historia se dan la mano para conmemorar los 250 años de la expedición de la Sonora, con jornadas de puertas abiertas y conferencias en el Museo de Arte Contemporánea Costa da Morte (MACCMO).