Agenda de A Coruña martes, 30 de septiembre de 2025

Arranca la tercera temporada de As charlas do Xerión’. Este martes, a las ocho y media, en el Centro Comercial Cuatro Caminos, el primer invitado será el actor Carlos Blanco. La entrada es libre hasta completar aforo.

La Orquesta Sinfónica de Galicia continúa con su serie de conciertos solidarios. Este martes, el quinteto de viento estará a las seis en el Hogar de Sor Eusebia, cerrado y solo para público interno. A las siete, ya en un concierto abierto al público, el cuarteto atlántico estará en la Fundación Once, y a las siete y media, también abierta la cita con la Ensemble de la Orquesta Sinfónica en Sede Afundación.

La programación del festival de cine Intersección se centra esta tarde en la Filmoteca de Galicia, con entrada gratuita. Habrá varias proyecciones. De seis a siete y media, Faladoiro+Míster, y Bomba Bernal. Y de ocho y media a diez, Sixty-seven milliseconds, El cuento de una noche de verano, Fear Fokol y Call if you need me.

El Fórum Metropolitano acoge a las seis y media la exposición fotográfica Ailalelo do colectivo Ollo de Vidro. El acto contará con la actuación del grupo de pandereteiras 'Aa Galantiñas de Asociación Cultural Donaire'.

Entradas a la venta

Coque Malla celebrará este sábado su 40 Aniversario en la música. Las últimas entradas están a la venta en ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense.

La Asociación Galega de Axuda a Ucraína organiza en A Coruña la proyección del documental '20 Días en Mariúpol', que tendrá lugar el miércoles 22 de octubre a las siete y media en el Auditorio de la Sede Afundación. Las entradas pueden adquirirse desde 15 euros en ataquilla.

Actos en la comarca

Y fuera del término municipal de A Coruña, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histíorica, en colaboración con el Ayuntamiento de Oleiros, organiza este martes un coloquio sobre el artista Francisco Miguel y Syra Alonso. Forma parte de las charlas divulgativas 'A vangarda arrebatada' sobre la vida y la obra de este pintor asesinado en 1936.

Dentro del programa 'Hora do conto e ler conta moito' de Oleiros, la biblioteca municipal Manuel María, acoge a las cinco y media el taller 'Malabares', con Fraga dos Mouros. Está dirigido a niñas y niños a partir de los seis años.