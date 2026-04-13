Agenda de A Coruña lunes, 13 de abril de 2026

La agenda de este lunes ofrece distintas opciones culturales. En el Forum Metropolitano, a las siete y media se proyecta el documental ‘Reflexos do Amor Escuro. Anos 80 na cidade de A Coruña. Un mundo oculto que amosar’. Tiene una duración de 52 minutos y relata las vivencias sucedidas en la ciudad en aquella época.

En la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda y dentro del ciclo ‘Otero Pedraio, arredor de nós’, hoy a las ocho habrá la conferencia titulada ‘Guía de Galicia de Ramón Otero Pedraio: o manual para descubrir un país’, escrito por Manuel Gago.Y en el Círculo de Artesanos, a las siete y media, se presenta ‘La quimérica felicidad’, de Luis del Pozo Andrés.

Oportunidad para visitar la exposición ‘Outras hitorias posibles’ en sede Afundación. La muestra, comisariada por Susana Cendán, promueve una mirada más diversa sobre el arte contemporáneo gallego a través de las trayectorias de seis destacadas creadoras: Ana García Pan, Emilia Guimeráns, Anne Heyvaert, Tusi Sandoval, Blanca Silva y Laura Terré.

La Fundación Barrié ofrece también la exposición ‘Lalique, la belleza en el art nouveau y el art déco’, la mayor muestra organizada hasta la fecha en España sobre la obra de René Lalique, maestro del art nouveau y el art déco, quien redefinió la relación entre arte, diseño e industria y marcó un antes y después en la historia del diseño europeo del cambio de siglo.

Y hasta el 1 de mayo estará también disponible en la Fundación MOP la exposición sobre la fotógrafa Annie LEIBOVITZ.

Y el próximo 24 de abril llegará al Teatro Colón el concierto De mocedades a El Consorcio. Las entradas están a la venta en ataquilla.com. El Consorcio es el el grupo que dio vida a grandes éxitos que permanecen hoy en día. ‘Tómame o déjame’, ‘Amor de hombre’ o ‘Quién te cantará’ son algunos de ellos.

Otra cita marcada en el calendario para el mes que está a punto de comenzar es el concierto de Gonzalo Hermida en la Sala Malavida el 18 de abril, dentro de Momentos Alhambra. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla y en la web gonzalohermidaoficial.com.

Y este jueves se podrá disfrutar también en el Teatro Colón a las siete, y con entrada gratuita, de la V Gala da Cultura de la Diputación de A Coruña. Con este evento, la institución acompaña y protege la labor cultural impulsada en la provincia.

APECCO lanza un concurso artístico con motivo de su 50º aniversario. La iniciativa busca seleccionar una obra original que represente la trayectoria del sector de la construcción en la provincia de A Coruña. El plazo para participar es hasta el 18 de septiembre y habrá un premio de tres mil euros para la obra ganadora.

Y fuera del término municipal de A Coruña, el concello de Oleiros organiza una ruta desde la Sierra de O Candán a las Pontes do Lérez. Será el próximo 25 de abril, dentro de una nueva edición del programa Andares por Galicia, a Cultura da Natureza. Las preinscripciones se realizarán preferentemente en la sede electrónica desde hoy a partir de las diez.

El Concello de Culleredo programa de nuevo sus Mañás de Campamento para que las niñas y niños puedan disfrutar de todo tipo de actividades de convivencia del 22 de junio al 28 de agosto, durante las vacaciones escolares. El plazo para inscribirse ha abierto hoy.

El Concello de Miño organiza una excursión a Ponferrada para el próximo 23 de abril. Se trata de una iniciativa dirigida a personas mayores de 55 años empadronadas en el municipio con la que se busca fomentar el envejecimiento activo y ofrecer una alternativa de ocio saludable, al mismo tiempo que se promueve la convivencia entre vecinos y vecinas de la localidad.Las personas interesadas en participar deberán inscribirse del 14 al 20 de abril en la oficina de turismo de Miño