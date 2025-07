Agenda de A Coruña jueves, 31 de julio de 2025

Lionel Richie actuará esta noche a las nueve y media en el Coliseum de A Coruña, dentro de su gira europea 'Say hello to the hits'. El ganador de premios Grammy, Oscar y Globo de Oro ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo. Reconocido por su dominio en el escenario y su capacidad para conectar con audiencias de todas las generaciones, las actuaciones de Lionel Richie son una clase de nostalgia y energía.

También música hoy en la Sala Mardi Gras. A las nueve y media concierto de The Darts. Ahora con sede en Seattle, The Darts se formaron en 2016 con el objetivo de crear un gran sonido de garage rock femenino. La entrada anticipada tiene un coste de 16 euros y de 19, en taquilla.

Última cita de las Tardas do Alfar en el parque das Torres de Santa Cruz, con una nueva ocasión para gozar de la música y de la artesanía al aire libre. La protagonista será a las ocho la banda gallega Bestas, un reciente proyecto que combina tradición y punk rock. La tarde comenzará ya a las siete con demostración de fabricación de objetos de barro en vivo con el artesano Alberto Añón.

La playa de Nemiña en Muxía acoge hoy una jornadas de surf, música y gastronomía, con la primera edición de la Onda de Nemiña. A esta hora se celebra un concurso de figuras de arena que terminará a las seis, y se celebrará también un vermú musical. Por la tarde la jornada arranca a las cuatro y media, con una charla sobre el mar. A las seis y cuarto, comenzará el Campeonato de surf para non surfistas, y, por la noche, triple sesión de conciertos con Family Folks, Los lunes al sol y Rubén PB.

Literatura y conferencias

Portas Ártabras, en la calle Sinagoga, acoge a las ocho una conferencia de la mano de Héctor Picallo para hablar de relatos de literatura merliniana que tienen como escenario Galicia y Compostela. La entrada es libre hasta completar aforo.

Mónica Fernández Montes, escritora muy vinculada a Culleredo, presentará hoy a las siete y media su poemario en el Edificio de Servicios Múltiples de O Burgo. Se trata de la obra 'Al compás de los latidos', y en el acto también intervendrán los escritores Tálamo y Jesús Regueira.

Fiestas populares

Arrancan las Festas do Carmen de Lorbé. Hoy a las siete se celebra la Séptima Festa da Navalla e da Sidra y, a partir de las diez y media, gran verbena con la orquesta Los Satélites.

Cedida Navajas

Exposiciones

En la Plaza do Concello de Carballo, se ha inaugurado hoy la exposición del 50 aniversario de ADEGA, asociación para la defensa ecolóxica de Galicia. Se trata de la asociación ecologista más longeva de nuestra comunidad. La muestra se llama '50 anos coidando a terra' y, a lo largo de los próximos meses, recorrerá distintos puntos de Galicia.