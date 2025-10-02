Agenda de A Coruña jueves, 2 de octubre de 2025

La Orquesta Sinfónica de Galicia continúa con sus serie de conciertos solidarios. En este ciclo más de cincuenta profesores instrumentistas ofrecen actuaciones en centros sociales, culturales y asistenciales de la ciudad hasta mañana. Esta tarde son abiertos al público los que se celebran a las siete en el Museo de Belas Artes, y a la misma hora, en la Fundación Luis Seoane.

En la Sala Mardi Gras, a las nueve concierto de la coruñesa Delasenda, que presentará su nuevo disco La Catedral.

En el Garufa Club, este jueves a las ocho y media, Tommy Castro y The Painkillers.

Desde este jueves y hasta el viernes nuestra ciudad acoge la octava edición de Modulartec, un encuentro que apuesta por la visibilización de la música electrónica y experimental en espacios singulares y de gran valor patrimonial. En esta edición, el festival se desarrolla en la Fundación Luis Seoane, el Planetario de la Casa de las Ciencias, en la Iglesias de las Capuchinas, la Iglesia de la Orden Tercera de San Francisco y en la Capilla de san Eduardo de Palavea. La entrada es gratuita hasta completar aforo, salvo la jornada inaugural de este jueves en el Planetario de la Casa das Ciencias con la actuación a las nueve de los Poupées Electriques, que requiere reserva previa a través de enterticket.

Vuelve al micro abierto de Feroz al Pub Don Giorgio este jueves a las nueve y media. La entrada anticipada tiene un coste de seis euros, y de ocho, en puerta.

Cine, charlas y libros

Dentro del ciclo de cine Intersección, este jueves con entrada gratuita en la Filmoteca de Galicia se proyectan desde las seis y cuarto cortometrajes y largometrajes. Son 'Carta para Elisa', 'Tengo algo para darte', 'La nostra habitació', 'A voz de todas as cousas'.

La Asociación Cultural Alexandre Bóveda acoge este jueves a las siete y media una charla de Laura Alejandro González con el título 'Unha xeración pola cultura galega: a arte dos Novos'. La conferencia forma parte del ciclo 'Visionarte: Arte contemporánea galega baixo ollos de Muller'.

La Librería Arenas, en el Cantón Pequeño, celebra a las siete y cuarto la inauguración del mural y la presentación de la postal 'Homenaje a nuestros escritores'. Habrá una tertulia sobre los 39 escritores españoles en la que participará el exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez. Es necesaria la confirmación de asistencia en el teléfono 606 979 162.

Manuel Presentación del mural de Escritores en Arenas

En Portas Ártabras, en la calle Sinagoga, este jueves a las ocho se celebra una conferencia alrededor de Castelao con el nombre 'Ética e estética na vida e na obra de Castelao'. La impartirá Siro López, el humorista gráfico, caricaturista, ensayista y especialista en la obra de Castelao. La entrada es libre hasta completar aforo.

El Salón de Actos de la UNED acoge a las seis y media una nueva sesión de la actividad 'Encontros con escritores'. Este jueves la charla será con el argentino Pedro Mairal de su libro más reciente 'Los nuevos'. La entrada es libre hasta completar aforo.

El actor, director y guionista Miguel Canalejo será este jueves protagonista a partir de las siete en la Fundación Paideia. La asistencia es libre.

Otros actos

R preestrena Nails, la nueva serie española Original de SkyShowtime, en los Cantones Cines a las siete. La serie cuenta la historia de cuatro mujeres que se conocen en un salón de manicura y se hacen amigas y cómplices. R ha sorteado invitaciones entre sus clientes en redes sociales para asistir al preestreno el 2 de octubre.

La Fundación Escola Universitaria de Relacións Laborais de A Coruña ultima la sexta edición de su Feria de Empleo, que tendrá lugar el 9 de octubre en la Cidade das TIC. La temática elegida en esta ocasión es la de los desafíos y oportunidades que presentan los movimientos globales de trabajadores y trabajadoras. Las inscripciones están abiertas, son totalmente gratuitas y pueden hacerse de forma online en la web erlac.es.

ERLAC Feria de Empleo en ERLAC

Regresa el evento 'Maridaje Ancestral' para disfrutar en el Museo MEGA de Estrella Galicia del Samaín con una cena de inspiración histórica. Se celebrará en la noche del 31 de octubre con cervezas artesanas, y las entradas ya están a la venta a través de la web oficial del museo mundoestrellagalicia.com.

Actos en la comarca

La Rúa dos Contos de la actual edición del Festival Internacional de Outono de Teatro continúa este jueves a las nueve en el Casino 1889 con un monólogo de las narradoras gallegas Atenea García y Vero Rilo Bailen as vellas. Os contos das cereixas.

Dentro del programa 'Hora do conto e ler conta moito' de Oleiros, este jueves a las cinco y media en Perillo en la Biblioteca Central Rialeda, hay el espectáculo 'Contamúsicas', y en Lorbé, en la Biblioteca Xograr Mendiño, 'A viaxe de Piruleta'.