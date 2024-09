La advertencia de una neumóloga de A Coruña sobre el snus: "Pérdida de..."

¿Has oído hablar del snus blanco? Se trata de una nicotina sintética que se vende en estancos y que se está popularizando como alternativa a los cigarrillos y los vapeadores. De hecho, se está vendiendo como una alternativa mejor a fumar: sin humo, sin ceniza y menos olor. Este snus se vende en unas cajetillas que contienen unas bolsitas que se colocan en la boca, entre el labio y la encía superior donde se dejan por espacio de unos minutos para que libere la nicotina que es absorbida directamente en el torrente sanguíneo.

La doctora Julia Tábara, neumóloga del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) responde a nuestras dudas sobre este producto. Doctora, buenos días.

Buenos días.

¿Qué riesgos puede tener el consumo de esta nicotina sintética?

El principal, el más grave, el que más nos preocupa a los neumólogos es que es una puerta de entrada para la adicción a la nicotina de nuestros jóvenes y luego tiene el problema de que impide que los que ya están enganchados al tabaco consigan dejarlo. Esta sustancia es muy tóxica para el cuerpo. Se ha demostrado que tiene también sustancias carcinógenas, tiene metales pesados, nitrosaminas y otras sustancias que producen daño a la salud. Pero aparte están los efectos locales que pueden producir: lesiona la encía, produce enfermedad peridontal, aumenta la incidencia de todos los tumores orofaríngeos, incluso de páncreas, pérdida de piezas dentales, incluso ha habido algún caso de perforación de la encía.

¿No es, por tanto, doctora, una alternativa mejor al tabaco o los vapeadores?

Vamos a ver, casualmente, es propiedad de la propia industria tabacalera, tanto los cigarrillos electrónicos, como los cigarrillos de calentar como el propio snus. Todos éstos son productos de la industria tabacalera y de su intento de que se mantenga este interés económico de que la gente siga consumiendo. Han aprovechado esta puerta de entrada porque el snus sintético, el snus blanco no tiene tabaco. Entonces, no está incluido, no se considera dentro de los productos relacionados con el tabaco y, por lo tanto, no hay una ley específica que lo regule. Aprovechando este vacío legal, la industria tabacalera está contratando influencers, publicistas de todos lados para que estos productos se vendan y, por desgracia, nuestros jóvenes los están comprando.

Algunas organizaciones antitabaco han pedido que se prohíba la comercialización de los snus, ¿usted comparte esta opinión?

Bueno, yo creo que la mayoría y, por supuesto, que la comparto. Vamos a ver, son formas de mantener la adicción. Quiero aclarar que lleva una dosis muy alta de nicotina, incluso superior a la de una cajetilla. Su absorción es terriblemente rápida. Producen un pico en sangre tan alto que engancha muchísimo más que el tabaco. Entonces, yo creo que esto no se puede vender libremente. Hay que seguir un control de algún tipo, alguna regulación, porque es un producto malo para la salud y porque es una puerta de entrada a la adicción tremenda.

¿Han acudido ya a sus consultas personas que estén consumiendo este producto?

Afortunadamente no. Espero que tarden en venir porque yo la verdad es que respecto a esto soy muy clara. Quiero decir que yo soy una pro libertad y vida sana, vida natural, cuanta menos química mejor. Y estamos hablando de un producto totalmente químico. Este es un producto sintético, esto ya solo con saber lo que es, como que da repelús. Nosotros tenemos una consulta de deshabitación tabáquica donde incluimos a todos los que tengan adicción a la nicotina, aunque sea sin tabaco. Y hay unos tratamientos farmacológicos que se han demostrado supereficaces. Aprovecho para decir que el Sergas financia un tratamiento de un año para que, por favor, los que estén enganchados no pierdan esta oportunidad. Y bueno, yo creo que hay que intentar dejarlo. Hay que asumir cuando uno ha caído en esa trampa, que fue un error y hay que buscar la salida. Pero hay que buscarla y buscándola, desde luego, se encuentra. La hay y no es tan difícil de encontrar.

¿Qué beneficios obtiene una persona que deja de fumar?

Muchísimos. Ya en las primera horas mejora. El sabor en los primeros días y el olfato ya empieza a recuperarse, tiene más energía, desaparece la tos, baja la tensión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca. De repente, tiene mucha más resistencia, mucha más tolerancia al ejercicio. Es maravilloso y, luego, para mí lo más es la sensación de libertad, de que no dependes de nadie, de que no tienes que estar consumiendo una cosa tóxica, que te cuesta un dineral y que puedes vivir perfectamente sin ella.

Pues con ese mensaje nos quedamos. Doctora, muchísimas gracias.

Gracias a vosotros por estar al día con estos productos terribles que surgen.