El Vestuario analiza el tema arbitral: "No se puede decir que al Deportivo le hayan beneficiado"

DOBARRO

No se puede decir que el Deportivo haya sido un equipo beneficiado por los arbitrajes

Hay más razones poderosas para que la Federación para tener al Dépor en la Primera RFEF a que no lo tenga. Que el Dépor ascienda por decreto es una 'gilipollez'. Que haya motivos económicos y de importancia de la categoría y para que el Dépor siga en la Primera RFEF me parece razonable pero por eso no creo que haya una persecución arbitral.

LIAÑO

Incluso con el VAR se generan dudas en jugadas como la del pasado sábado en Las Llanas. Darle bolilla a los 'haters' no tiene sentido. Unos días nos perjudican y otros nos benefician. A la larga, durante un campeonato, todo se iguala

LETI

Incluso al prinicipio de temporada, cuando el Dépor tuvo errores arbitrales en contra, como el gol ante el Rayo Majadahoda o lo del día del Fuenlabrada, hablamos y criticábamos el juego

PEPE

Ni hubo persecución arbitral al prinicipio de temporada ni ahora hay un ascenso por decreto. El fútbol ha puesto al Dépor dónde está. Lo hizo en la primera vuelta y lo está poniendo ahora