La táctica antigafe de Santiago Piñeiro para el ascenso del Deportivo: "No voy a Riazor..."

Santiago Piñeiro es un deportivista de Venezuela. Vive en Punto Fijo pero, a pesar de la distancia, tiene su carnet de socio. Estuvo presente en los partidos ante el Castellón, Albacete o Mallorca, eliminatorias que no terminaron bien para el equipo coruñés. Por eso, en esta ocasión, a pesar de haber hecho una reserva para viajar y tener entrada, ha decidido cambiar de táctica y montar un mini Riazor en casa: “Pensé en hacerlo diferente. Me fui hace dos meses. Estuve contra el Lugo. Me voy cinco o seis fechas antes para que si se llega al ascenso no esté, por gafe. Al ganar en Sestao, cogí vuelos, pero mi hermana me dijo 'eres gafe, déjate en Punto Fijo'”

ESTUVO EN ASCENSOS

“También viajé en día del gol del Marchena o en el ascenso del Dépor de Oltra”. Esas son las dos últimas grandes alegrías del deportivismo, dos ascensos de Segunda a Primera División"

LOCURA POR EL DEPOR

“Tengo ascendencia gallega, mis padres son de Allariz. Soy de toda la vida del Dépor. Somos cinco hermanos y los cinco somos del Dépor. Lo veré aquí con un hermano”

MINI RIAZOR

“Paredes blanquiazules...mi niña pondrá globos blanquiazules...”