El Deportivo de La Coruña ascenderá a Segunda División el próximo domingo si vence al Barça Atlètic en el estadio de Riazor (19:00 horas). Tras el triunfo ante el Sestao, el equipo blanquiazul mantiene su distancia de cuatro puntos con el filial azulgrana y, si vence en la próxima jornada, la ampliaría a siete cuando ya solo quedarían seis por disputar. Pablo Vázquez no quiere esperar más para vivir la fiesta del ascenso. “Nosotros tenemos que salir el domingo para coger esa oportunidad. No podemos pensar ahora en la renta que tenemos. Tenemos que ir a muerte, a por ese partido y a pasarles por encima. No creo que salgamos echando cuentas el domingo. El domingo hay que salir a ganarles desde el principio, que nos sientan, que sientan a la gente encima y tranmsitir esa pasión para intentar coger este tren ya, porque yo creo que es el momento”, declaró en la zona mixta del estadio de Las Llanas.

Jaime Sánchez, que actuó como mediocentro frente al Sestao por la baja del sancionado José Ángel, también confía en lograr el regreso al fútbol profesional el próximo domingo. "Ojalá. Tenemos una ocasión increíble contra el Barça B. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, pero queremos ir a por los tres puntos porque estamos deseando ascender y esta semana vamos a darlo todo para que así sea", comentó.