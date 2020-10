“Nos falta fluidez pero no es para alarmarse”

El Deportivo ha empezado la temporada con una sufrida victoria ante el Salamanca en Riazor y un empate con el Compostela en el Vero Boquete. Más allá de los puntos logrados, tanto dentro como fuera del equipo son conscientes de que el juego no ha sido bueno, que les ha costado mucho generar ocasiones de gol. Nacho González ha sido titular en las dos primeras jornadas y entiende las criticas e incluso reconoce esa falta de buen juego, pero pide un poco de paciencia: “La fluidez de juego nos está faltando un poco pero tampoco es para alamarse. Es algo normal, es algo que va a suceder en los primeros partidos. Tenemos jugadores de muy buen pie como para hacer cosas buenas y espero que en este partido se pueda ver un poco más de lo que todos queremos”. El uruguayo entiende que es un proceso habitual en cualquier equipo y que, poco a poco, se verá el verdadero nivel de una plantilla que muchos consideran la mejor de la categoría y con potencal suficiente para lograr el ascenso a Segunda: “Creo que el buen juego lo iremos logrando con el correr de los partidos. No se vio nuestro mejor fútbol pero no se perdió y es mejor corregir desde un empate o una victoria que si has perdido. Con el paso de los partidos se verá un mejor Deportivo”.

CÉSPED ARTIFICIAL

El equipo empezó hoy a trabajar en esa superficie en el campo del San Tirso. El estadio Reina Sofía, donde juega el Unionistas de Salamanca, es de césped artificial y toca habituarse. Nacho González reconoce que hay cambios con respecto al natural. En pretemporada jugaron ante el Bergantiño en As Eiroas: “nos costó un poco adaptarnos a la velocidad de la pelota, al bote... pero vamos a entrenar en artificial para ir viendo lo que nos espera el fin de semana y esperemos hacer nuestro mejor partido”.

ACUERDO CON FOOTTERS

Los partidos que jugará el Deportivo en la primera fase fuera de Galicia (ante el Unionistas, el Salamanca, el Zamora y el Guijuelo) podrán verse por la plataforma Footters a un precio especial de 12 euros para los socios del club coruñés, que además podrán acceder a otros contenidos de esta plataforma de streaming