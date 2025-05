Massimo Benassi, sobre el concierto en Riazor: "Es dejar sin pretemporada y Teresa Herrera al Deportivo y a los deportivistas"

Coruña - Publicado el 15 may 2025, 16:12

Massimo Benassi, Director General del Deportivo, fue el protagonista en Deportes COPE Coruña. El club coruñés quiso dejar claro su punto de visto sobre el anuncio del Concello de A Coruña de un concierto de El Último de la Fila en junio de 2026.

Estas son las frases más destacadas

No hay respeto, dialogo ni transparencia. Es lo que pedimos. Solicitamos un protocolo para poder gestionar este tipo de situaciones.

Según vamos conociendo por la prensa, hay un plan de muchos eventos y no sabemos cuál es el proyecto ni esas cosas

Lo primero que hay que aclarar es que el concierto se ha puesto en fecha de competición oficial. En segundo lugar, me encanta que el concejal diga que yo no asisto a la comisión de seguimiento, que es verdad porque asiste mi equipo. Pero a la última, él tampoco asistió

En ningún momento el Deportivo ha dicho que el estadio no es los de los coruñeses o que se quiere impedir cualquier tipo de acto. Como club estamos a favor de estos eventos pero que haya otro sitio para hacerlos. No podemos hacer populismo y normalizar un derroche de dinero. Estamos hablando de un gasto mínimo de 800.000 euros, cantidad que nadie asumió por escrito.

Decir que se puede quitar o poner un césped como si fuese una alfombra es desconocer cómo funciona este tipo de tecnología. Hay una tecnología que permite una instalación más rápida pero no es de la misma calidad de la que tiene el Depor y obligaría a cambiar el césped cada año y no aguantaría los partidos del equipo masculino y femenino

¿Cuánto se tarda en poner un césped? De tres meses para arriba con el destrozo que puede hacer tres horas de convierto. No es quitar una alfombra y poner otra. Además de césped natural hay uno hilos de nailon porque es híbrido.

Si hay unos conciertos lo que hará el Concello es dejar sin pretemporada y Teresa Herrera a los deportivistas. No es sólo el césped. Hay un drenaje, un riego y todo lo que hay alrededor. Tenemos que cumplir con unas normas muy rígidas de la Liga de Fútbol Profesional

Para mantener la misma tecnología que tenemos ahora. El césped que está instalado ahora permite jugar cada semana y que esté perfecto con un mantenimiento adecuado.

RIAZOR Y EL MUNDIAL

Planteamos unas preguntas hace un año y no sabemos nada ni del proyecto y las obras. Me gustaría que se explicara dónde va a jugar el club durante las obras y decirle a nuestras abonados dónde va a estar. ¿Qué va a ser del Deportivo durante las obras? Ha llegado momento de explicar, de forma pública, cuál es el proyecto y la financiación. No vamos a cargar con ninguna responsabilidad si hay algún problema