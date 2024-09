El Leyma Coruña, preparado para su histórico estreno en ACB contra el Real Madrid: “Es una fiesta”

El Leyma Coruña debutará en la Liga Endesa mañana a partir de las 18:30 horas ante el Real Madrid. En el vestuario afrontan con ilusión máxima esta temporada histórica y señalan algunas de las claves que debe seguir el equipo naranja para tratar de dar la sorpresa ante el vigente campeón. Álex Hernández habla de un partido casi perfecto. “Lo que está claro es que habrá que hacer muchísimas cosas a la perfección o casi a la perfección. Es un rival construido para ganarlo todo a nivel europeo. Trataremos de detectar qué puntos no son tan buenos, qué puntos no llegan a la excelencia y buscaremos plantearles un partido en el que no se encuentren cómodos. Y que nosotros tengamos mucho acierto y podamos llegar a esos minutos finales con opciones de ganar”.

Yunio Barrueta considera básico actuar “como equipo”. "Número 1 es jugar como equipo, y hacer la mejor defensa que podamos hacer. Son un equipo con mucho talento en ataque y en defensa. Tratar de pararlos en su contraataque, que es en lo que son especialistas. Entrenar duro, enfocarnos en los detalles que nos dice Epi y competir".

El entrenador Diego Epifanio destaca el "día muy importante" que se vivirá este domingo. "Para todos los que formamos la familia naranja va a ser un día muy importante por lo que significa estar en esta Liga, hacer que un equipo de A Coruña esté en esta competición y por todo lo que significa el hecho de ser partícipe de la mejor liga de Europa. Para nosotros como club el hecho de empezar contra el Madrid es una fiesta. Tiene que ser un momento muy bonito".

más de 7.500 socios y lleno en el coliseum

Álex Hernández vive su cuarta temporada en el Leyma Coruña y habla del gran trabajo realizado por el club en los últimos años para hacer crecer la masa social y llegar a debutar en ACB. "Yo cuando llegué, hace tres o cuatro años, todo el mundo me decía que era algo imposible. Que lo que está ocurriendo ahora era algo imposible que una ciudad como A Coruña lo pudiese vivir con el baloncesto, pero yo la verdad es que me encontré enseguida a mucha gente del club trabajando de forma correcta, dando pasos firmes, tratando de crecer poco a poco, pero con pasos seguros y nada es casualidad, creo que cada año hemos ido mejorando y creciendo como club. El club ha apostado también por jugadores de temporadas anteriores y eso también hace que la masa social se sienta muy identificada con todos nosotros y al final todo es una cadena que ha desencadenado en esta fiebre que ahora se vive. Más de 7.500 socios, de vivir un lleno como va a ser este domingo, de mucha gente que me encuentro que nos para y nos habla del Basquet Coruña, en el colegio de mis hijos, por la calle. Es algo que está siendo muy bonito de vivir, pero que no solo es mérito de los jugadores y del cuerpo técnico. Es mérito de mucha gente de todo el equipo directivo, liderado por Roberto, de toda la gente de oficinas que creo que están haciendo un trabajo excelente en los últimos años con este club".

Leymita, la mascota del Leyma Coruña

el club cancela la fan zone

El Leyma Coruña informó en la mañana del viernes de la cancelación de la Fan Zone que estaba previsto para el domingo en la explanada de EXPOCoruña. "Por dificultades organizativas del club que nos impiden garantizar la calidad y seguridad del evento, no será posible celebrar la Fan Zone prevista en las inmediaciones del Coliseum con motivo del estreno de nuestro primer equipo en la Liga Endesa", explicó el club a través de sus canales oficiales.

Sí se mantiene el reparto de bufandas conmemorativas. "Desde el Club Básquet Coruña pedimos disculpas por esta cancelación, que en todo caso no impedirá llevar a cabo la entrega de las bufandas conmemorativas del ascenso. Las personas que formalizaron su reserva de abono hasta el 8 de junio podrán retirar su bufanda en la carpa que se instalará en la explanada de Expocoruña, mediante la presentación de su DNI. El espacio, amenizado por música DJ, estará abierto desde las 15:30 hasta las 18:00 horas".