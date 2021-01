Keko recae de su lesión y estará varias semanas de baja

Keko Gontán estará de baja varias semanas por una nueva rotura de fibras en el sóleo de la pierna derecha. El atacante sufre una recaída de la lesión que se produjo el 22 de noviembre en el campo del Guijuelo. El atacante jugó el partido de Copa del Rey ante el Alavés y terminó con molestias. Por ello, no pudo participar en el encuentro frente al Zamora. Entró en la lista de convocados, viajó e inclusó probó con los titulares durante el calentamiento previo, pero las sensaciones no fueron buenas y no pudo ser alineado en ningún momento del choque.

La ausencia de Keko es la primera mala noticia para Rubén de la Barrera. El nuevo técnico blanquiazul no podrá contar con uno de los mejores jugadores de la plantilla, que hasta el momento en que se lesionó estaba siendo el más desequilibrante. El preparador coruñés deberá buscar alternativas para intentar que se note lo menos posible que el madrileño no está sobre el terreno de juego.

De la Barrera realiza hoy miércoles su primer entrenamiento en la ciudad deportiva de Abegondo, donde conocerá a los futbolistas y empezará a preparar la visita del domingo al Salamanca en el estadio Helmántico. Llega con Secho como ayudante y Julio Hernando como preparador físico en sustitución de Manuel Pombo, que deja el club con Fernando Vázquez. Estará pendiente de la evolución de Rolan, que arrastra molestias musculares pero que en el Dépor esperan que pueda llegar a tiempo al partido. El uruguayo es el máximo goleador del equipo con dos tantos. Además, con respecto a la última jornada, estarán a disposición del técnico Derik y Borja Galán, recuperados de sus lesiones, y Lara, que ya ha cumplido los dos partidos de sanción que le impusieron por la expulsión contra el Pontevedra en Pasarón. Seguirán de baja Uche, Bóveda, Beauvue, Héctor Hernández y Miku.