El Deportivo espera recuperar a Rolan para Salamanca

El Deportivo prepara el partido del domingo en Salamanca pendiente sobre todo de la contratación del nuevo entrenador pero con un ojo puesto en la enfermería. Contra el Zamora, el equipo coruñés tuvo hasta diez bajas. El penúltimo en sumarse a la lista de ausencias fue Diego Rolan, que no entró en la convocatoria por molestias en el cuádriceps. El delantero no estuvo en el estadio Ruta de la Plata pero en el club son optimistas y esperan que sí puede saltar al césped del Helmántico el domingo a partir de las cuatro de la tarde, en lo que será la primera jornada de la segunda vuelta. Su regreso es muy importante y será un refuerzo de lujo para el técnico. En tres partidos de liga con la camiseta blanquiazul, Rolan suma dos goles y una asistencia, demostrando que tiene todas las papeletas para convertirse en el futbolista más desequilibrante de la plantilla y pieza clave para lograr el ascenso. La idea de los dirigentes sigue siendo mantenerlo en el equipo y no venderlo en este mercado de enero, salvo que llegue una ofertas irrechazable, algo que no esperan que ocurra.

Del resto de bajas, Derik y Borja Galán también apunta al encuentro en la capital charra. Tanto el defensa como el atacante se entrenaron con normalidad con los no titulares en la primera sesión de la semana y recibirán el alta médica. Los que seguro que seguirán al margen son los tres futbolistas lesionados la pasada semana: Bóveda, Héctor Hernández y Beauvue. El último parte médico publicado fue el del delantero de Guadalupe, que padece una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha. Otro ariete, Miku, sigue su proceso de recuperación de la rotura de fibras que se produjo en el partido de Copa del Rey contra El Ejido, justo antes de las vacaciones de Navidad.

La plantilla volverá al trabajo mañana en Abegondo, momento en que conocerá al nuevo entrenador. El club ultima la negociación con Rubén de la Barrera para convertirse en el sustituto de Fernando Vázquez en el banquillo de Riazor.