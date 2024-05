Imanol Idiakez: "A Lucas lo veo con el pelo el año que viene aquí, por supuesto"

Imanol Idiakez compareció en la previa del partido entre el Deportivo de La Coruña y el Real Unión de Irún de mañana a las 19:00 horas en el estadio de Riazor. El técnico vasco repasó los temas de actualidad de la semana:

Declaraciones de Lucas Pérez

Tras las palabras del atacante de Monelos en La Voz de Galicia y la Radio Galega sobre decepciones vividas a lo largo de la temporada, el entrenador vasco declaró: "Ya tengo una edad que cada vez me decepcionan menos cosas y menos personas. Me quedo con la unión del vestuario, de los jugadores, del cuerpo técnico, el trabajo. Con la unión, con la afición. Por haber acercado un poquito al Dépor al lugar donde merece estar. Sería una estupidez por mi parte perder el tiempo en decepciones cuando tengo tantas buenas noticias a mi alrededor".

Idiakez mantuvo una conversación con el propio Lucas Pérez sobre el césped. "Estábamos hablando del tema del pelo, si estaba más viejo o más joven. Le veo fenomenal y preparado para estos tres partidos. Sí que lo veo con el pelo el año que viene aquí, por supuesto".

Minutos en el Galicia-Panamá

"Me va a llamar el míster y estamos con algunas cosas. Estoy esperando la llamada y tenemos que concretar, pero estoy seguro de que vamos a llegar a un acuerdo bueno para ambas partes".

La clave de la temporada

"La fe del equipo ha sido la clave. Creer en lo que hacíamos en los momentos más complicados. Cuando los resultados no llegaban. Sentíamos que estábamos haciendo las cosas, pero no había premio. Es un buen ejemplo. La fe que tuvo el equipo en esos momentos ha sido la clave de esto que ha pasado y el deporte es esto. Entre el éxito y el fracaso no hay nada. Hay un milímetro o menos. A veces sale cara y a veces sale cruz. Sobre todo la importancia del poder de la fe de un grupo, de un colectivo, de unos jugadores que han creído en ellos mismos sobre todo en los momentos más difíciles, me parece un buen resumen de la temporada".



Real Unión juega por la salvación

"El Real Unión tiene que perder y que pasen tres resultados más. La probabilidad de descenso es muy remota. Ellos tendrán más tensión que nosotros. Y nosotros intentando mantener esa activación suficiente para afrontar un partido en el que queremos respetar nuestro escudo, a los rivales y, tercero, al fútbol. Estoy convencido de que mañana otra vez daremos una buena imagen".

¿Quintero titular?

"No lo he decidido todavía. Tengo que darle una vuelta a cómo está la gente y siempre busco un poco equilibrar. Hay opciones, pero no lo tengo claro".

¿Cambio de look?

"Me he cerrado en mi despacho con llave y, cuando ya se van todos, salgo por una puesta trasera de Abegondo -bromeó-. Pero sí. Pueden pasar cosas, sí sí. Yo no descartaría nada en la vida porque hay sorpresas por todos lados".